Esplorando le profondità nascoste: eccezionali barriere coralline svelate alle Galápagos

I biologi marini hanno fatto un passo avanti straordinario scoprendo due barriere coralline di acque profonde straordinariamente intatte al largo delle coste delle Isole Galápagos. Queste barriere coralline, svelate durante una recente spedizione, dimostrano l'immenso impatto di questi ecosistemi unici sulla biodiversità marina.

Situate tra i 370 e i 420 metri sotto la superficie dell'oceano, queste barriere coralline appena scoperte hanno ampliato la nostra comprensione delle barriere coralline profonde e di acqua fredda della Riserva Marina delle Galápagos. La barriera corallina più piccola misura ben 250 metri di lunghezza, mentre la sua controparte più grande si estende per ben 800 metri. La scoperta di queste barriere coralline indica che esistono da migliaia di anni, sostenendo una serie di specie di coralli duri.

La spedizione ha rappresentato una collaborazione senza precedenti che ha coinvolto 24 scienziati provenienti da 13 prestigiose organizzazioni e università. La loro missione è iniziata il 18 settembre, utilizzando una tecnologia di scansione laser all’avanguardia per mappare meticolosamente le barriere coralline con una precisione sorprendente. Utilizzando questa tecnica avanzata, gli scienziati sono stati in grado di catturare dettagli minuti, fino a 2 millimetri, e identificare gli organismi viventi che risiedono sul fondo del mare. Questa svolta rappresenta una pietra miliare significativa, poiché i metodi convenzionali di mappatura subacquea in genere non riescono a fornire immagini ad alta risoluzione della vita marina.

Ad aprile sono state scoperte le prime barriere coralline di acque profonde nelle Galápagos, grazie a un sottomarino a bordo. La successiva rivelazione di questo antico habitat sottomarino, completo di organismi marini mozzafiato, ha stupito la comunità scientifica. Il gruppo di ricerca comprendeva, tra gli altri, stimati scienziati dello Schmidt Ocean Institute, della Direzione del Parco Nazionale delle Galapagos e della Charles Darwin Foundation (CDF).

Stuart Banks del CDF ha sottolineato l’importanza di questi risultati, affermando: “Trovare barriere coralline così profonde e longeve ci avvicina alla protezione delle dimensioni nascoste della diversità oceanica e alla comprensione del ruolo che gli habitat profondi svolgono nel mantenimento della salute dei nostri oceani”.

Durante la spedizione, il team ha anche esplorato le montagne sottomarine all'interno del Parco marino nazionale dell'Isla del Coco. Queste formazioni montuose sottomarine, sebbene non abbastanza alte da aprire una breccia nella superficie dell'oceano, si sono rivelate dimora di varie specie di coralli delle profondità marine cariche di uova, indicando una fiorente biodiversità.

La scoperta di queste barriere coralline incontaminate delle profondità marine svela alcuni dei misteri che permangono nelle profondità dell'oceano. Le immagini catturate dai ricercatori ci permettono di testimoniare in prima persona la bellezza mozzafiato di questi ecosistemi sommersi e di sensibilizzare sulla necessità di preservarli e proteggerli per le generazioni future.

