La navicella spaziale Psyche della NASA inizia il viaggio verso l'asteroide metallico

La navicella spaziale Psyche della NASA ha intrapreso un viaggio di sei anni per esplorare un raro asteroide fatto principalmente di metallo. Mentre la maggior parte degli asteroidi sono composti da roccia o ghiaccio, Psiche sarà la prima missione in un mondo metallico. Gli scienziati ritengono che l'asteroide, che prende il nome dalla dea greca dell'anima, potrebbe essere i resti del nucleo di un pianeta primordiale.

La navicella spaziale è stata lanciata da SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA e dovrebbe raggiungere l'asteroide nel 2029. Psiche è il più grande dei nove asteroidi ricchi di metalli conosciuti e si trova nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Gli scienziati prevedono che l’asteroide sia ricco di ferro, nichel e altri metalli, potenzialmente con tracce di oro, platino o argento.

L’esplorazione di questo asteroide unico potrebbe fornire preziose informazioni sul funzionamento interno dei pianeti, inclusa la Terra. Studiando Psiche, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione dei nuclei inaccessibili dei pianeti rocciosi e della formazione del sistema solare.

La missione utilizzerà la propulsione elettrica solare e la navicella spaziale volerà oltre Marte nel 2026 per ottenere un aumento di gravità. Nel 2029, Psiche tenterà di entrare in orbita attorno all'asteroide e condurre osservazioni dettagliate. La navicella spaziale sarà dotata di un sistema di comunicazione sperimentale che utilizza laser per trasmettere dati, consentendo un aumento significativo della trasmissione di informazioni dallo spazio profondo.

La missione Psyche della NASA ha subito ritardi dovuti a problemi di test del software, ma ora è sulla buona strada per raggiungere la sua destinazione. La missione sugli asteroidi coincide con un’altra navicella spaziale della NASA che ha recentemente riportato campioni di asteroidi sulla Terra, facendo avanzare ulteriormente la nostra comprensione di questi oggetti extraterrestri.

