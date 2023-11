Il futuro degli esopianeti nei sistemi giovani

I sistemi planetari in orbita attorno a giovani stelle rappresentano un’affascinante opportunità per studiare gli effetti dell’evaporazione atmosferica causata dall’intensa attività magnetica delle loro stelle ospiti. In uno studio recente, abbiamo esaminato la storia dell’evaporazione e le prospettive future per i tre esopianeti in transito nel sistema K2-198.

Analizzando i dati spettroscopici e fotometrici, abbiamo stimato che l'età della stella ospite nana K sia compresa tra 200 e 500 milioni di anni. Queste informazioni ci hanno permesso di modellare l’ambiente ad alta energia che circonda i pianeti utilizzando lo strumento eROSITA.

I nostri risultati rivelano spunti interessanti sul futuro di questi esopianeti. Abbiamo scoperto che il pianeta più esterno, il pianeta b, manterrà una porzione significativa del suo involucro e rimarrà ben al di sopra del divario del raggio pari a circa 1.8 volte il raggio della Terra (R⊕). Ciò significa che il pianeta B manterrà un’atmosfera considerevole per tutta la sua vita.

Tuttavia, la situazione è diversa per il pianeta d. Abbiamo identificato un intervallo di massa intermedio compreso tra 7 e 18 volte la massa della Terra (M⊕), dove i pianeti possono mantenere il loro involucro e sopravvivere al di sopra del divario. Al di sotto di questo intervallo di massa, i pianeti di massa inferiore subiranno una significativa perdita di massa, portando alla completa perdita dei loro involucri. D’altra parte, i pianeti di massa maggiore hanno involucri sottili a causa delle dimensioni del loro nucleo più grandi, ma possono comunque corrispondere al raggio osservato. Sfortunatamente, questi involucri sottili si perdono facilmente, nonostante la loro massa maggiore.

Il pianeta c, essendo attualmente roccioso, non dovrebbe subire cambiamenti significativi nelle dimensioni. Il suo raggio attuale si allinea bene con i raggi previsti per nuclei rocciosi simili alla Terra nell’intervallo di massa di 3-5 M⊕.

Questo studio fornisce preziose informazioni sul destino degli esopianeti nei giovani sistemi multiplanet. Comprendendo la storia dell’evaporazione e le prospettive future, possiamo approfondire la nostra conoscenza della formazione e dell’evoluzione planetaria.

FAQ

D: Cos'è l'evaporazione atmosferica?

R: L'evaporazione atmosferica si riferisce alla perdita dell'atmosfera di un pianeta nel tempo a causa di vari processi, inclusa la radiazione ad alta energia proveniente dalla stella ospite.

D: Qual è lo spazio tra i raggi?

R: Il divario del raggio si riferisce a un intervallo di raggi planetari intorno a 1.8 volte il raggio della Terra (R⊕) dove c’è una diminuzione significativa nel numero di esopianeti osservati.

D: Cos'è una stella nana K?

R: Una stella nana K è un tipo di stella che rientra nella classe spettrale K. È più piccola e più fredda del nostro Sole.

D: Cos'è eROSITA?

R: eROSITA è uno strumento installato sul satellite russo-tedesco Spektr-RG, progettato per mappare il cielo a raggi X con una sensibilità senza precedenti, fornendo dati preziosi per vari studi astrofisici.

(Fonte: arxiv.org)