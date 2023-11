Nuove intuizioni sul destino degli esopianeti in orbita attorno a Rho Coronae Borealis

By

Un recente studio ha fatto luce sul futuro di quattro esopianeti orbitanti attorno a Rho Coronae Borealis, una stella situata a circa 57 anni luce di distanza. Guidata da Stephen R. Kane del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie dell'Università della California, Riverside, la ricerca esamina le potenziali conseguenze per questi esopianeti quando la loro stella ospite entra nella sua fase di gigante rossa.

Rho Coronae Borealis, una stella nana gialla simile al nostro Sole, ha il doppio dell'età e presenta caratteristiche simili in termini di massa, raggio e luminosità. L’imminente fase di gigante rossa pone notevoli preoccupazioni per gli esopianeti all’interno della sua zona abitabile. Lo studio di Kane, intitolato “Planetary Engulfment Prognosis inside the Rho CrB System”, esplora il destino di questi corpi celesti.

Utilizzando modelli di evoluzione stellare, Kane prevede che la Rho Coronae Borealis diventerà una gigante rossa entro 1-1.5 miliardi di anni. Le giganti rosse hanno la capacità di espandersi immensamente, raggiungendo potenzialmente diametri fino a un miliardo di chilometri. Proprio come ci si aspetta che il nostro Sole consumi o distrugga i suoi pianeti interni, è probabile che Rho Coronae Borealis seguirà l’esempio.

Tra i quattro esopianeti – Rho Coronae Borealis b, c, d ed e – quelli più vicini alla stella, vale a dire e, b e c, corrono il rischio maggiore. La stretta configurazione di questi pianeti nel sistema solare interno ne determina l’inevitabile scomparsa. La loro massa varia, alcune si qualificano come super-Terre e altre somigliano a giganti gassosi.

Mentre alcune ricerche suggeriscono che alcuni pianeti compresi tra 3 e 5 unità astronomiche inevitabilmente soccomberanno all’inghiottimento, altri fattori potrebbero contribuire alla loro sopravvivenza. Le interazioni gravitazionali tra i pianeti possono alterare le loro traiettorie, portando potenzialmente a fuggire dalla portata distruttiva della stella in espansione. Tuttavia, la natura complessa di queste interazioni lascia incertezza riguardo al risultato finale.

I ricercatori riconoscono la possibilità che alcuni pianeti possano resistere alla partenza della stella dal Ramo delle Giganti Rosse (RGB) e persino alla successiva fase del Ramo delle Giganti Asintotiche (AGB). Sebbene i dettagli della composizione della stella influenzino il suo destino, i determinanti cruciali per la sopravvivenza dei pianeti restano da chiarire.

L'analisi di Kane include grafici che illustrano i futuri cambiamenti della stella in massa, luminosità e raggio, insieme alle posizioni degli esopianeti. Queste immagini sottolineano fortemente il pericolo che attende questi corpi celesti.

Mentre i ricercatori continuano a perfezionare modelli e simulazioni, l’osservazione delle stelle che hanno già lasciato la sequenza principale fornisce informazioni preziose sugli intricati processi alla base del destino dei sistemi planetari come Rho Coronae Borealis.