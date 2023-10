La scoperta del GRB 230307A: luce sulle fusioni di stelle di neutroni

By

Con un importante passo avanti, un team di scienziati di tutto il mondo ha recentemente fatto un’osservazione sorprendente di un lampo di raggi gamma noto come GRB 230307A. Utilizzando una combinazione di telescopi terrestri e spaziali, tra cui il telescopio spaziale James Webb, il telescopio spaziale a raggi gamma Fermi e l'Osservatorio Neil Gehrels Swift, questi ricercatori hanno assistito a uno straordinario evento cosmico derivante dalla fusione di due stelle di neutroni. . Come conseguenza di questo raro fenomeno si verificò una potente esplosione che generò elementi pesanti.

Uno degli aspetti più affascinanti di questa scoperta è il ritrovamento di tellurio all'indomani dell'esplosione. Il tellurio è un elemento più raro del platino sulla Terra e la sua presenza suggerisce che altri elementi vicini al tellurio nella tavola periodica, come lo iodio, potrebbero essere trovati anche nel materiale espulso dalla kilonova. Lo iodio è un nutriente minerale essenziale fondamentale per sostenere la vita sul nostro pianeta.

Le kilonovae, le massicce esplosioni risultanti dalla collisione di stelle di neutroni o di una stella di neutroni e un buco nero, rilasciano un'enorme quantità di energia in pochi secondi. L’energia emessa durante questi eventi è equivalente a quella che il nostro Sole produrrebbe nella sua intera vita di 10 miliardi di anni.

GRB 230307A è particolarmente notevole per la sua sorprendente luminosità. Negli ultimi 50 anni di osservazioni, è solo il secondo lampo di raggi gamma più luminoso mai registrato. Brilla circa 1,000 volte più luminoso di un tipico lampo di raggi gamma rilevato dal telescopio Fermi.

La collaborazione tra vari telescopi spaziali e terrestri ha permesso agli scienziati di raccogliere in tempo reale una miriade di preziose informazioni su questo straordinario evento. Utilizzando le capacità a infrarossi del telescopio spaziale James Webb, i ricercatori sono stati in grado di determinare l'origine della kilonova, localizzandola all'interno di una galassia a spirale a circa 120,000 anni luce di distanza dal luogo della fusione delle stelle di neutroni. Le due stelle di neutroni hanno percorso una distanza sorprendente, equivalente al diametro della nostra Via Lattea, prima di fondersi centinaia di milioni di anni dopo.

Questa scoperta rivoluzionaria evidenzia la natura complementare dei telescopi spaziali e terrestri nel campo dell’astrofisica. Con l’imminente lancio del Nancy Grace Roman Space Telescope, che possiede un notevole campo visivo, gli astronomi prevedono ancora più opportunità per esplorare e monitorare le kilonovae in futuro.

I risultati di questo studio, pubblicati sulla rivista Nature, segnano un importante progresso nella nostra comprensione della formazione degli elementi pesanti nel cosmo.

FAQ:

D: Cos'è un lampo di raggi gamma?

R: Un lampo di raggi gamma è un'esplosione altamente energetica che rilascia un'enorme quantità di radiazioni di raggi gamma e si verifica in regioni distanti dell'universo.

D: Cosa sono le kilonovae?

R: Le kilonovae sono esplosioni massicce risultanti dalla collisione di due stelle di neutroni o di una stella di neutroni e un buco nero.

D: Perché il rilevamento del tellurio è significativo in questa scoperta?

R: La presenza di tellurio suggerisce che anche altri elementi, come lo iodio, potrebbero essere presenti nel materiale espulso dalla kilonova. Lo iodio è un nutriente minerale essenziale necessario per la vita sulla Terra.

D: In che modo il telescopio spaziale James Webb contribuisce a questo studio?

R: Il telescopio spaziale James Webb ha fornito preziose funzionalità a infrarossi che hanno aiutato gli scienziati a identificare la posizione della kilonova all'interno di una galassia a spirale, facendo luce sull'origine della fusione delle stelle di neutroni.

D: Qual è il significato del telescopio spaziale romano Nancy Grace?

R: Il telescopio spaziale romano Nancy Grace, con il suo ampio campo visivo, consentirà agli astronomi di esplorare e monitorare ulteriormente le kilonovae, offrendo maggiori opportunità di studiare questi eventi cosmici in dettaglio.

(Fonte: NASA)