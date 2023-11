Nuova prospettiva sul destino degli esopianeti in orbita attorno a Rho Coronae Borealis

Un recente studio pubblicato su The Astrophysical Journal ha fatto luce sull’imminente scomparsa di quattro esopianeti nel sistema Rho Coronae Borealis (RCB). Questi esopianeti stanno affrontando un destino inevitabile poiché la loro stella ospite, una stella nana gialla simile al nostro Sole, si sta avvicinando alla fase di gigante rossa, che dovrebbe verificarsi tra circa un miliardo di anni.

Lo studio, intitolato “Planetary Engulfment Prognosis Within the Rho CrB System”, è stato condotto da Stephen R. Kane del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie dell’Università della California, Riverside. Kane ha studiato il futuro della Rho Coronae Borealis e dei suoi esopianeti utilizzando modelli di evoluzione stellare.

La ricerca ha rivelato che tre degli esopianeti, denominati Rho Coronae Borealis e, b e c, si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile a causa della loro vicinanza alla stella. Questi pianeti più interni rischiano di essere completamente inghiottiti dalla stella in espansione una volta entrata nella fase di gigante rossa.

Mentre alcuni studi suggeriscono che il destino dei pianeti di massa inferiore a Giove entro una certa distanza dalla stella è segnato, il che significa che non hanno alcuna possibilità di sopravvivenza, c’è un barlume di speranza per altri pianeti nel sistema. Man mano che la stella si gonfia, i pianeti possono interagire gravitazionalmente tra loro, portando potenzialmente a risonanze di movimento medio e allontanandoli dalla stella. In alcuni casi, questa interazione può fornire una possibile via di fuga per questi pianeti.

Tuttavia, le stesse interazioni mareali che possono potenzialmente salvare un pianeta possono anche funzionare contro di esso. Le forze gravitazionali tra i pianeti e la stella possono spingerli verso l’interno, spingendoli sempre più verso la loro fine. Gli scienziati stanno studiando attivamente questi processi osservando le stelle che stanno uscendo dalla sequenza principale.

Anche se il destino di ogni singolo esopianeta nel sistema Rho Coronae Borealis può variare considerevolmente, la ricerca indica che il pianeta e, il pianeta più interno, probabilmente evaporerà rapidamente non appena verrà inghiottito dalla stella. Si prevede che il pianeta b, il più massiccio dei quattro esopianeti, subirà un’interruzione delle maree, rendendone improbabile la sopravvivenza. Il rigonfiamento della stella causato dal materiale del pianeta b potrebbe influenzare anche il destino dei pianeti c e d, accelerandone il loro inghiottimento.

Sebbene i modelli e le simulazioni forniscano spunti cruciali sul futuro della Rho Coronae Borealis e dei suoi esopianeti, i dettagli dettagliati del loro destino rimangono difficili da accertare con così tanto anticipo. Tuttavia, questa ricerca offre una nuova prospettiva sui potenziali risultati per gli esopianeti in orbita attorno a una stella nella sua fase di gigante rossa.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è la Rho Coronae Borealis?

R: Rho Coronae Borealis è una stella nana gialla situata a circa 57 anni luce dalla Terra. Condivide somiglianze con il nostro Sole in termini di massa, raggio e luminosità.

D: Quanti anni ha Rho Coronae Borealis?

R: Rho Coronae Borealis ha circa dieci miliardi di anni, il che significa che è due volte più vecchia del nostro Sole.

D: Cos'è la fase gigante rossa?

R: La fase di gigante rossa è uno stadio di evoluzione stellare in cui una stella, come Rho Coronae Borealis, si gonfia fino a raggiungere proporzioni epiche a causa dell'esaurimento dell'idrogeno combustibile nel suo nucleo. Questa fase si verifica quando una stella esaurisce il suo combustibile nucleare e i suoi strati esterni si espandono.

D: Gli esopianeti verranno completamente consumati dalla stella?

R: Si prevede che l’esopianeta più interno, Rho Coronae Borealis e, evaporerà rapidamente. Il massiccio esopianeta, Rho Coronae Borealis b, subirà probabilmente un’interruzione delle maree, mentre gli altri esopianeti potrebbero essere inghiottiti o perdere massa per evaporazione mentre spiraleggiano verso la stella.

D: C'è qualche speranza per la sopravvivenza degli esopianeti?

R: Alcune interazioni tra gli esopianeti possono provocare risonanze di movimento medio o allontanarli dalla stella, fornendo una potenziale via di fuga. Tuttavia, le forze gravitazionali possono anche avvicinarli alla fine. La sopravvivenza degli esopianeti rimane incerta.