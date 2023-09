L'astronauta e due cosmonauti tornano sulla Terra dopo un anno da record nello spazio

Un astronauta della NASA e due cosmonauti russi sono tornati con successo sulla Terra dopo aver trascorso più di un anno nello spazio. L'astronauta americano Frank Rubio ha stabilito un nuovo record per il volo spaziale statunitense più lungo, superando il precedente detentore del record, Mark Vande Hei. Il trio è atterrato in una remota area del Kazakistan in una capsula Soyuz che era stata inviata in sostituzione dopo che la navicella spaziale originale aveva perso il liquido refrigerante a causa di una collisione con detriti spaziali.

La missione doveva durare 180 giorni ma alla fine è stata estesa a 371 giorni. Rubio ha trascorso nello spazio più di due settimane in più rispetto a Vande Hei, mentre la Russia detiene ancora il record complessivo di 437 giorni per il volo spaziale più lungo. La capsula Soyuz sostitutiva è stata lanciata a febbraio dopo che gli ingegneri russi avevano scoperto che un pezzo di spazzatura spaziale aveva perforato il radiatore della capsula originale. Le preoccupazioni per il surriscaldamento hanno portato alla decisione di restituire la capsula vuota.

I sostituti degli astronauti sono arrivati ​​sulla Stazione Spaziale Internazionale quasi due settimane fa, e i tre membri dell'equipaggio di ritorno hanno sperimentato intense forze di gravità durante il rientro nell'atmosfera terrestre. Le squadre di recupero erano pronte a recuperarli una volta atterrati nelle sterili steppe del Kazakistan.

Rubio, medico dell'esercito e pilota di elicotteri, ha espresso durante una conferenza stampa la sua impazienza di salutare sua moglie e i suoi figli e come l'aspetto psicologico di trascorrere un anno nello spazio fosse più impegnativo di quanto inizialmente si aspettasse. La NASA attualmente non ha piani per future missioni della durata di un anno, quindi il record di Rubio potrebbe resistere per qualche tempo.

Fonte: Associated Press

The Associated Press