L'astronauta della NASA e i cosmonauti russi tornano sulla Terra dopo una missione durata un anno

Un astronauta americano della NASA e due cosmonauti russi sono tornati sani e salvi sulla Terra dopo aver trascorso poco più di un anno nello spazio. Questo soggiorno prolungato ha stabilito un nuovo record per il volo spaziale statunitense più lungo. Il trio è atterrato in una zona remota del Kazakistan scendendo a bordo di una capsula Soyuz, che sostituiva la loro corsa originale che era stata danneggiata dalla spazzatura spaziale e aveva perso il liquido refrigerante mentre era attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale.

Originariamente prevista come missione di 180 giorni, il soggiorno prolungato è stato il risultato di circostanze impreviste. L'astronauta della NASA Frank Rubio ha trascorso più di due settimane in più nello spazio rispetto al precedente detentore del record, Mark Vande Hei. Tuttavia, il record mondiale per la missione spaziale più lunga appartiene ancora ai cosmonauti russi che trascorsero 437 giorni nello spazio a metà degli anni '1990.

La capsula Soyuz utilizzata per il viaggio di ritorno è stata una sostituzione lanciata a febbraio. Si sospetta che un pezzo di spazzatura spaziale abbia perforato il radiatore della capsula originale, causando preoccupazione per il surriscaldamento dell'elettronica della capsula e degli occupanti. A titolo precauzionale, l'imbarcazione è tornata vuota.

Gli astronauti sono stati finalmente sostituiti da un nuovo equipaggio due settimane fa, poiché prima non era disponibile alcuna capsula Soyuz. Il danese Andreas Mogensen, il nuovo comandante della stazione spaziale, ha espresso gratitudine agli astronauti di ritorno prima che partissero dalla Stazione Spaziale Internazionale.

Durante tutta la discesa, i tre astronauti riferirono di sentirsi bene. Hanno sperimentato intense forze gravitazionali quando la loro capsula è rientrata nell'atmosfera terrestre, atterrando infine nelle sterili steppe kazake. Le squadre di recupero sono arrivate prontamente tramite elicotteri per assistere gli astronauti.

L'astronauta della NASA Frank Rubio ha descritto la lunga permanenza nello spazio come psicologicamente impegnativa e ha ammesso che inizialmente non avrebbe accettato di trascorrere un anno intero nello spazio. Durante il suo tempo lontano ha perso diversi traguardi familiari importanti. Attualmente, non ci sono piani per ulteriori missioni della durata di un anno da parte della NASA. Il record di Rubio potrebbe reggere per un bel po' di tempo.

I tre astronauti hanno percorso un totale di 157 milioni di miglia e hanno orbitato intorno alla Terra quasi 6,000 volte dal loro lancio, avvenuto lo scorso anno, a settembre.

– Definizione di capsula Soyuz: un veicolo spaziale con equipaggio utilizzato dalla Russia per il volo spaziale umano.

– Definizione di Stazione Spaziale Internazionale (ISS): un satellite artificiale abitabile che funge da laboratorio di ricerca spaziale.

– Definizione di spazzatura spaziale: oggetti defunti realizzati dall’uomo nello spazio, inclusi vecchi satelliti e frammenti di lanci di razzi.