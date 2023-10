Uno studio identifica migliaia di enzimi programmabili per il taglio del DNA

Un nuovo studio del McGovern Institute for Brain Research del MIT ha identificato migliaia di enzimi programmabili che tagliano il DNA chiamati Fanzors. I fanzor sono enzimi guidati dall'RNA che possono essere programmati per tagliare il DNA in siti specifici, simili agli enzimi batterici utilizzati nel sistema di modifica genetica CRISPR ampiamente utilizzato. La ricerca, pubblicata sulla rivista Science Advances, riporta la scoperta di diversi enzimi Fanzor naturali che potrebbero essere adattati per la ricerca o la medicina.

Gli enzimi guidati dall'RNA si sono rivelati strumenti preziosi in laboratorio, come dimostrato dal successo degli strumenti di editing genomico basati su CRISPR. Questi strumenti hanno rivoluzionato la modificazione del DNA e accelerato la ricerca nel campo delle terapie geniche. Da allora gli scienziati hanno scoperto vari enzimi guida dell'RNA nei batteri che hanno caratteristiche uniche adatte all'uso in laboratorio. La recente scoperta di Fanzors espande la frontiera della biologia guidata dall'RNA. In precedenza, tali enzimi erano stati trovati solo negli organismi eucarioti, un gruppo che comprende piante, animali e funghi, caratterizzati dai loro nuclei legati alla membrana.

Un potenziale vantaggio dell'utilizzo di enzimi provenienti da organismi eucariotici è la loro potenziale idoneità all'uso in altri eucarioti, compreso l'uomo, a causa della loro evoluzione naturale in ambienti genetici simili. Precedenti studi hanno dimostrato che gli enzimi Fanzor possono essere geneticamente modificati per tagliare con precisione specifiche sequenze di DNA nelle cellule umane. Il nuovo studio mostra che alcuni Fanzor possono prendere di mira le sequenze di DNA nelle cellule umane anche senza ottimizzazione.

I ricercatori hanno ampliato in modo significativo la diversità conosciuta degli enzimi Fanzor identificando oltre 3,600 Fanzor negli eucarioti e i virus che li infettano, portando all'identificazione di cinque diverse famiglie di enzimi. L'analisi comparativa di questi enzimi ha rivelato prove di una lunga storia evolutiva.

Si ritiene che i Fanzor si siano evoluti da enzimi batterici che tagliano il DNA guidati dall'RNA chiamati TnpB. La ricerca suggerisce che questi predecessori batterici siano entrati più volte nelle cellule eucariotiche, probabilmente attraverso la trasmissione da parte di virus o l’introduzione da parte di batteri simbiotici. Una volta all'interno delle cellule eucariotiche, gli enzimi hanno sviluppato caratteristiche adatte al loro nuovo ambiente, come un segnale che consente loro di entrare nel nucleo cellulare e accedere al DNA.

Gli esperimenti condotti nello studio hanno dimostrato che i Fanzor hanno un sito attivo di taglio del DNA distinto rispetto alle loro controparti batteriche, con conseguente maggiore precisione nel taglio delle sequenze target. Inoltre, i Fanzor non hanno l'attività promiscua esibita dai loro antenati batterici, che tagliano altre sequenze di DNA oltre al bersaglio previsto.

I ricercatori sperano che ulteriori ricerche portino allo sviluppo di sofisticati strumenti di modifica del genoma basati su Fanzor. Le loro capacità uniche li rendono una nuova piattaforma promettente nel campo dei sistemi guidati dall’RNA.

Fonte:

– Progressi scientifici (giornale)

– https://mcgovern.mit.edu/news/news/mapping-multitude-programmable-dna-cuts