I ricercatori sviluppano una nuova tecnica per l'analisi delle proteine ​​senza danni

I ricercatori della Texas A&M University e del TEES hanno fatto un passo avanti nell'analisi delle proteine ​​introducendo una nuova tecnica chiamata profilo di interazione Raman termostabile (TRIP). Tradizionalmente, la spettroscopia Raman è stata una sfida per i ricercatori biomedici a causa dei danni causati alle proteine ​​vive durante le misurazioni ottiche. Tuttavia, l’approccio TRIP consente screening a bassa concentrazione e a basso dosaggio delle interazioni proteina-ligando in condizioni rilevanti, fornendo misurazioni prive di etichetta e altamente riproducibili.

La spettroscopia Raman è una tecnica che prevede l'emissione di luce monocromatica su un campione e l'osservazione della luce diffusa che emerge. Tuttavia, il calore generato dalla luce ha storicamente provocato la distruzione delle proteine ​​vive, portando a risultati incoerenti. Ora, TRIP offre una soluzione raffreddando la superficie o il substrato, prevenendo il danno alle proteine. Ciò consente ai ricercatori di ottenere le informazioni necessarie senza compromettere l'integrità delle proteine.

Le implicazioni di questa svolta sono significative. Le interazioni proteina-ligando svolgono un ruolo cruciale in vari processi biologici, tra cui la trasduzione del segnale, le risposte immunitarie e la regolazione genetica. La capacità di TRIP di rilevare queste interazioni in tempo reale potrebbe abbreviare i tempi per i test sui farmaci e sui vaccini, portando potenzialmente a uno sviluppo più rapido ed economicamente vantaggioso.

Inoltre, la tecnica TRIP richiede dimensioni del campione più piccole e concentrazioni di proteine ​​inferiori, il che la rende un'opzione più economica per i test. Questo progresso nell’analisi delle proteine ​​ha il potenziale per rivoluzionare i test clinici fornendo risultati nello stesso giorno con maggiore precisione.

Il gruppo di ricerca sta inoltre esplorando ulteriori applicazioni per il metodo TRIP. Sperano di identificare la composizione chimica delle proteine ​​utilizzando questa tecnica, che potrebbe avere implicazioni per l'analisi del DNA e altre molecole biologiche.

Nel complesso, lo sviluppo della tecnica TRIP offre una soluzione promettente alle sfide affrontate nell'analisi delle proteine. Grazie alla sua capacità di fornire misurazioni senza danni in condizioni rilevanti, TRIP ha il potenziale per trasformare vari campi, tra cui lo sviluppo di farmaci, i test sui vaccini e la diagnostica clinica.

