Esplorazione delle leggi di conservazione nella meccanica quantistica

Le leggi di conservazione sono principi fondamentali della fisica che descrivono la conservazione nel tempo di determinate quantità o proprietà in sistemi fisici isolati. Queste leggi, che includono la conservazione dell’energia di massa, della quantità di moto e della carica elettrica, sono cruciali per comprendere il comportamento dell’universo. Determinano i processi che possono o non possono verificarsi in natura. Ad esempio, la conservazione della quantità di moto rivela che la somma di tutte le quantità di moto rimane costante in un sistema chiuso prima e dopo un evento, come una collisione.

Mentre le leggi di conservazione sono ben consolidate nella meccanica classica, diventano più intriganti nel regno della meccanica quantistica. Nella meccanica quantistica, i teoremi di conservazione derivano da principi come le simmetrie dei sistemi fisici, a differenza della meccanica classica dove vengono assunti fin dall'inizio.

In un nuovo studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, i ricercatori hanno sviluppato un esperimento mentale per esplorare ulteriormente le leggi di conservazione nella meccanica quantistica. Esperimenti mentali, scenari ipotetici utilizzati per esplorare le conseguenze di teorie e principi, forniscono nuove intuizioni sulla natura della meccanica quantistica.

L'esperimento mentale creato dai ricercatori coinvolge due personaggi, Alice e Bob, seduti su sedie con le ruote una di fronte all'altra. Quando si spingono a vicenda, si muovono in direzioni opposte alla stessa velocità, risultando in una somma costante di velocità pari a zero. Ciò dimostra la conservazione della quantità di moto nel regno quantistico.

Il significato di questo esperimento mentale va oltre il suo scenario specifico. Illustra l’applicabilità universale delle leggi di conservazione, comprendendo scenari con masse variabili, movimento iniziale e interazioni complesse. Le leggi di conservazione emergono dalle simmetrie presenti in natura e la loro prevedibilità vale indipendentemente dai dettagli specifici delle interazioni.

Nella meccanica quantistica, tuttavia, le leggi di conservazione tradizionali devono affrontare sfide. Misurare una quantità specifica in un sistema quantistico disturba il sistema, alterando radicalmente la sua successiva evoluzione. Per superare questa sfida, i ricercatori hanno progettato un apparato sperimentale che prevedeva la preparazione di un sistema quantistico in uno specifico stato iniziale e la misurazione di una quantità conservata immediatamente dopo la preparazione. Hanno poi permesso al sistema di evolversi senza alcuna misurazione, rivelando che la conservazione del momento angolare persiste anche nei singoli casi.

Questo studio contribuisce a una comprensione più profonda dei principi alla base della meccanica quantistica e delle leggi di conservazione che governano il comportamento dei sistemi quantistici. Esplorando queste leggi attraverso esperimenti mentali e configurazioni sperimentali innovative, gli scienziati possono continuare a svelare i misteri del regno quantistico.

Fonte:

– Titolo: Leggi di conservazione nella meccanica quantistica spiegate negli esperimenti

Fonte: Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze

Autori: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Data: Novembre 2020