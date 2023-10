Risolto il mistero delle prime galassie luminose: formazione stellare esplosiva

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha recentemente catturato immagini di alcune delle prime galassie dell'universo, che si formarono entro poche centinaia di milioni di anni dal Big Bang. Queste galassie apparivano troppo luminose, troppo grandi e troppo evolute per la loro età, sfidando il modello standard della cosmologia. Tuttavia, una nuova ricerca pubblicata su The Astrophysical Journal Letters suggerisce che la formazione stellare bursty, un fenomeno che coinvolge periodi brevi e intensi di nascita e morte stellare seguiti da fasi più lunghe e silenziose, può spiegare questo mistero.

I ricercatori hanno utilizzato simulazioni computerizzate avanzate del progetto Feedback of Relativistic Environments (FIRE) per studiare questo problema. Le simulazioni hanno rivelato che la formazione stellare bursty potrebbe spiegare la sorprendente luminosità osservata nelle prime galassie catturate da JWST. La formazione stellare burst è comune nelle galassie di piccola massa ed è caratterizzata da esplosioni di formazione stellare seguite da esplosioni di supernova, che espellono gas che successivamente ricade per formare nuove stelle. Tuttavia, quando le galassie diventano sufficientemente massicce, la loro gravità tiene insieme la galassia e la porta in uno stato stazionario, impedendo l’espulsione del gas.

Se confermata, questa spiegazione eviterebbe la necessità di revisioni o aggiustamenti al modello standard della cosmologia. I risultati fanno luce sulla fisica dell’alba cosmica e mettono in discussione le precedenti speculazioni sull’universo primordiale. Fornendo solide prove osservative, il JWST ha notevolmente aumentato la nostra comprensione dei dettagli fisici delle galassie e ci consente di rivisitare e studiare la fisica dell’universo primordiale.

