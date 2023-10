Una svolta inaspettata: le prime galassie molto più grandi del previsto, secondo un nuovo studio

Un recente studio condotto dagli astrofisici della Northwestern University ha rivelato che le prime galassie dell’Universo potrebbero non essere così massicce come si credeva in precedenza. Nuove simulazioni condotte dal gruppo di ricerca mostrano che queste galassie appaiono più grandi a causa di esplosioni irregolari e intense di formazione stellare.

La scoperta di queste prime galassie, apparse meno di un miliardo di anni dopo il Big Bang, ha posto una sfida ai modelli cosmologici esistenti. Secondo il modello standard, non c’è stato abbastanza tempo perché le galassie diventassero luminose, massicce e mature come appaiono. Questa discrepanza ha sollevato interrogativi sull’età dell’Universo e sull’accuratezza dei modelli cosmologici.

Il team, guidato dal ricercatore post-dottorato Guochao (Jason) Sun, ha utilizzato simulazioni al computer avanzate come parte del progetto Feedback of Relativistic Environments (FIRE). Queste simulazioni hanno permesso ai ricercatori di modellare il modo in cui le galassie si sono formate subito dopo il Big Bang, tenendo conto di energia, massa, quantità di moto ed elementi chimici. Le simulazioni hanno mostrato che la formazione stellare nelle galassie primordiali avveniva a raffiche, con molte stelle che si formavano contemporaneamente seguite da periodi di inattività.

Questo fenomeno, noto come “formazione stellare esplosiva”, è raro nelle galassie moderne come la Via Lattea, dove le stelle si formano a un ritmo costante. Tuttavia, nelle galassie primordiali, esplosioni di formazione stellare provocavano intensi lampi di luce, facendo apparire queste galassie più grandi di quanto non siano in realtà. Le simulazioni hanno riprodotto con successo l’abbondanza di galassie luminose osservate dal James Webb Space Telescope (JWST).

Le nuove conoscenze sulla formazione delle prime galassie forniscono informazioni preziose sulla fisica del cosmo. Studiando le strutture più grandi dell'Universo, gli astronomi sperano di ottenere una migliore comprensione dei misteri cosmologici come la tensione di Hubble, la materia oscura e l'energia oscura. Le osservazioni effettuate con il JWST durante il periodo dell'Alba Cosmica, dove si formarono le prime stelle e galassie, hanno gettato luce su un'epoca dell'Universo precedentemente inaccessibile.

Questo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, apre nuove strade per la ricerca sulla formazione e l’evoluzione delle galassie. Il fenomeno della formazione stellare bursty offre una spiegazione per l’inaspettata luminosità di queste galassie primordiali e fornisce una nuova prospettiva sui processi che hanno plasmato l’Universo nella sua infanzia.

– The Astrophysical Journal Letters (pubblicazione)

– Northwestern University (istituto di ricerca)

– Telescopio spaziale James Webb (missione NASA)