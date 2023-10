OSIRIS-REx della NASA completa la storica missione di ritorno di campioni di asteroidi

By

La prima missione di ritorno di campioni di asteroidi della NASA, OSIRIS-REx, è atterrata con successo sulla Terra il 24 settembre dopo aver raccolto campioni di roccia e polvere dall'asteroide Bennu. La capsula di ritorno dei campioni è stata trasportata al Johnson Space Center della NASA a Houston, dove i campioni saranno conservati e condivisi con scienziati di tutto il mondo. Questa missione aiuterà gli astronomi a capire come si sono formati i pianeti e come è iniziata la vita, oltre a fornire informazioni sugli asteroidi vicini alla Terra.

L'astronauta della NASA stabilisce il record degli Stati Uniti con 371 giorni nello spazio

Un altro evento storico ha avuto luogo il 27 settembre quando l’astronauta della NASA Frank Rubio è tornato sulla Terra dopo aver trascorso 371 giorni nello spazio, un record negli Stati Uniti. Rubio, insieme a due compagni di equipaggio, è atterrato sano e salvo in Kazakistan. Questa missione estesa consentirà ai ricercatori di studiare gli effetti dei voli spaziali di lunga durata sugli esseri umani.

Progressi compiuti nella missione Artemis II della NASA sulla Luna

Lo stadio principale del razzo Artemis II Moon della NASA, equipaggiato con tutti e quattro i motori RS-25, è stato completato presso il Michoud Assembly Facility della NASA. Gli astronauti dell'Artemis II hanno inoltre completato il primo di una serie di test integrati sul sistema di terra presso il Kennedy Space Center della NASA. Artemis II sarà la prima missione con equipaggio della NASA nell'ambito del programma Artemis, che mira a far sbarcare i prossimi esseri umani sulla Luna.

Anteprima dell'eclissi anulare “Anello di fuoco”.

Il 14 ottobre una rara eclissi solare anulare sarà visibile in tutti gli Stati Uniti, dall’Oregon al Texas. Un'eclissi anulare si verifica quando la Luna non blocca completamente il Sole, creando un effetto “anello di fuoco”. Questo evento offre agli osservatori l'opportunità di assistere a questo fenomeno unico. Visita solarsystem.nasa.gov/eclipses per saperne di più sulle eclissi.

Fonte:

– NASA: Fondata nel 1958, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) è un’agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti.

– OSIRIS-REx: lanciata nel 2016, la navicella spaziale Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) è la prima missione di ritorno di campioni di asteroidi della NASA.

– Artemis II: la missione Artemis II fa parte del programma Artemis della NASA, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna.