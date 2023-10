La missione Psyche della NASA si prepara a studiare l'asteroide ricco di metalli

La NASA è pronta a lanciare la sua navicella spaziale Psyche in una missione monumentale per studiare un asteroide ricco di metalli nella parte esterna della fascia principale degli asteroidi. Il lancio è previsto per il 12 ottobre, con la navicella spaziale che intraprenderà un viaggio di 2.2 miliardi di miglia verso l'asteroide Psiche. Questa sarà la prima volta che la NASA esplorerà un asteroide composto prevalentemente da metallo anziché da roccia o ghiaccio. La missione mira a svelare i misteri della formazione di pianeti rocciosi come la Terra.

In un'altra pietra miliare significativa, la missione analogica su Marte CHAPEA della NASA ha recentemente raggiunto il suo centesimo giorno. L'equipaggio volontario di quattro persone ha vissuto in un habitat marziano simulato presso il Johnson Space Center della NASA, conducendo attività che gli astronauti intraprenderanno durante le future missioni umane su Marte. Le conoscenze acquisite da questa missione simulata, insieme alle lezioni apprese dalle missioni Artemis sulla Luna, contribuiranno alla preparazione per l’invio degli astronauti su Marte.

Il 1° ottobre ha segnato il 65° anniversario dell'inizio ufficiale delle operazioni della NASA. In risposta ai progressi sovietici nell'esplorazione spaziale, il presidente Dwight D. Eisenhower ha convertito in legge il National Aeronautics and Space Act, stabilendo la NASA come la principale agenzia responsabile del programma spaziale civile americano. La NASA ha incorporato elementi del suo predecessore, il Comitato consultivo nazionale per l'aeronautica, che si concentrava sul progresso della ricerca aeronautica.

Inoltre, quest’estate la NASA ha celebrato il 15° anniversario dello Student Airborne Research Program (SARP). Il SARP offre agli studenti universitari di livello superiore un'esperienza di ricerca pratica mentre partecipano a vere e proprie campagne scientifiche a bordo dei laboratori scientifici aviotrasportati della NASA. Questi laboratori sono dotati di velivoli appositamente attrezzati per progetti di ricerca.

Queste pietre miliari e missioni rappresentano importanti trampolini di lancio nella continua esplorazione e studio del nostro universo da parte della NASA.

Fonte:

– NASA (https://www.nasa.gov/)

– Missione Psiche della NASA (https://www.nasa.gov/mission_pages/psyche/mission/index.html)