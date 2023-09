Presentazione di Trova Starlink: uno strumento per monitorare e visualizzare i satelliti Starlink in tempo reale

Ti sei mai chiesto se riesci a individuare i satelliti Starlink di Elon Musk dalla tua posizione? Grazie a un nuovo strumento chiamato Find Starlink, ora puoi tracciare e visualizzare questi satelliti in tempo reale. Sebbene la mappa Starlink sia disponibile al pubblico da qualche tempo, è stata utilizzata principalmente per verificare la copertura in aree specifiche. Tuttavia, Find Starlink fa un ulteriore passo avanti consentendo agli utenti di vedere la visibilità dei satelliti, i tempi di visualizzazione ottimali e i valori di luminosità associati in base alla loro posizione o coordinate.

Uno degli aspetti più affascinanti dell'osservazione dei satelliti Starlink è il loro aspetto. Quando sono raggruppati insieme, formano una serie di luci che attraversano il cielo notturno. A differenza di altri satelliti che appaiono come singoli punti luminosi, la costellazione Starlink crea uno spettacolo visivo affascinante.

Find Starlink ricorda agli utenti che, sebbene un satellite possa sembrare in alto, perderne un gruppo è abbastanza comune. Questi satelliti si muovono alla sorprendente velocità di 300 miglia al minuto, rendendo facile non vederli anche se si cronometra correttamente la visualizzazione. Quindi, non scoraggiarti se non li vedi subito.

È importante notare che Trova Starlink è uno strumento indipendente e non è ufficialmente affiliato con SpaceX o Starlink. Utilizza invece le coordinate per tracciare i percorsi di queste megacostellazioni mentre orbitano attorno alla Terra.

Se sei interessato a testimoniare la meraviglia dei satelliti Starlink di Elon Musk, prova Trova Starlink. Inserisci la tua posizione o le tue coordinate e scopri quando e dove puoi intravedere queste affascinanti luci che sfrecciano nel cielo.

