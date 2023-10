Sensore del sudore sviluppato per monitorare i livelli di estrogeni per la salute delle donne

I ricercatori del California Institute of Technology (Caltech) hanno fatto un passo avanti nel monitoraggio della salute con lo sviluppo di un sensore del sudore appositamente progettato per misurare il livello di estradiolo, un ormone della classe degli estrogeni, nel sudore di una donna. Questo approccio non invasivo ha il potenziale di fornire preziose informazioni sulla fertilità e sui progressi della terapia ormonale sostitutiva (HRT).

Tradizionalmente, il monitoraggio della fertilità si basa su metodi come il monitoraggio della temperatura corporea, che potrebbero non essere sempre accurati. Tuttavia, il nuovo sensore del sudore offre una soluzione più affidabile. Man mano che i livelli di estradiolo aumentano prima dell’ovulazione, il sensore può fornire avvisi più tempestivi e più accurati per coloro che cercano di concepire, sia naturalmente che attraverso la fecondazione in vitro (IVF).

Oltre al monitoraggio della fertilità, il sensore del sudore potrebbe essere utile anche per le persone sottoposte a terapia ormonale sostitutiva. Invece del monitoraggio invasivo del prelievo di sangue, è possibile ottenere letture continue da un semplice cerotto adesivo. Ciò elimina la necessità di frequenti esami del sangue e offre un metodo meno invasivo per controllare i livelli di estradiolo.

Il sensore del sudore sviluppato dai ricercatori del Caltech utilizza una membrana di plastica flessibile con passaggi microfluidici che trasportano il sudore lontano dal corpo. Il sudore viene quindi diretto in una camera contenente nanoparticelle d'oro, film MXene di carburo di titanio e un aptamero di DNA a filamento singolo che si lega all'estradiolo. Questo design innovativo consente una maggiore sensibilità rispetto ai dispositivi precedenti.

Sebbene il sensore sia attualmente nelle prime fasi di sviluppo, il team sta lavorando per ridurne le dimensioni per renderlo più comodo per l’uso a lungo termine. L'obiettivo finale è miniaturizzare il sensore in un dispositivo indossabile compatto, come un anello che può essere posizionato sul dito del paziente.

Lo studio condotto dal gruppo di ricerca è stato pubblicato su Nature Nanotechnology, fornendo preziosi spunti sul potenziale dei sensori del sudore per il monitoraggio della salute delle donne.

Fonte:

– California Institute of Technology (Caltech) – Articolo del ricercatore

– Pubblicazione sul giornale Nature Nanotechnology