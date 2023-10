Il Premio Nobel per la Chimica 2023 assegnato per la scoperta e lo sviluppo dei punti quantici

L'Accademia reale svedese delle scienze ha assegnato il Premio Nobel per la chimica 2023 a Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov per la loro straordinaria scoperta e sviluppo dei punti quantici. I punti quantici sono minuscole particelle che riproducono i colori in base alle loro dimensioni, rendendoli perfetti per i display TV.

I punti quantici funzionano facendo passare la luce attraverso un filtro che contiene questi punti. Il filtro riproduce i colori in base alla larghezza dei punti quantici. Un punto quantico di sette nanometri converte la luce in rosso, cinque nanometri la convertono in verde e tre nanometri la convertono in blu. Questa tecnologia consente una riproduzione dei colori più accurata rispetto ai tradizionali televisori LED-LCD e OLED.

Alcuni dei migliori televisori OLED attualmente disponibili utilizzano filtri a punti quantici. Questi televisori sono noti come televisori QD-OLED e offrono precisione e luminosità del colore superiori. Due televisori QD-OLED si distinguono come le migliori scelte sul mercato.

Il TV OLED Samsung S95C utilizza un filtro a punti quantici per migliorarne la luminosità e la precisione del colore. È altamente raccomandato per la sua luminosità impressionante e la comoda scatola One Connect per la gestione dei cavi. Questo televisore detiene attualmente il titolo di miglior televisore OLED testato da esperti.

Il televisore OLED Sony Bravia XR A95K era il precedente leader nella categoria dei televisori OLED, ma è stato superato dall'S95C. Vanta colori e luminosità eccezionali, soprattutto in HDR, grazie al suo filtro a punti quantici. Sony ha anche rilasciato il TV OLED Sony Bravia XR A95L, che promette una luminosità ancora migliore rispetto al suo predecessore.

Scegliendo un TV OLED con la pluripremiata tecnologia dei punti quantici, i consumatori possono assicurarsi di investire in un’esperienza visiva superiore. Questi televisori offrono una riproduzione dei colori e una luminosità migliorate, rendendoli la scelta migliore per coloro che desiderano aggiornare la propria configurazione di intrattenimento domestico.

Fonte: Accademia reale svedese delle scienze