Sfide nell'osservazione delle atmosfere dei pianeti TRAPPIST-1

Secondo le nuove scoperte del James Webb Space Telescope (JWST), gli sforzi per studiare le atmosfere dei pianeti nel sistema TRAPPIST-1 sono stati ostacolati dall’attività sulla superficie della stella nana rossa al suo centro. Il Mid-Infrared Instrument (MIRI) del JWST ha osservato il pianeta più interno, TRAPPIST-1b, e ha scoperto che è probabilmente una roccia sterile senza atmosfera significativa. Risultati simili sono stati ottenuti per il secondo pianeta del sistema, TRAPPIST-1c. Questi due pianeti somigliano a Mercurio, il pianeta più interno del nostro sistema solare.

Gli astronomi guidati da Olivia Lim dell'Università di Montréal hanno catturato il primo spettro in assoluto di un pianeta nel sistema TRAPPIST-1, in particolare TRAPPIST-1b. Lo spettro catturato dal Near Infrared Imager e dallo Slitless Spectrograph (NIRISS) di JWST non ha mostrato prove di una spessa atmosfera dominata dall’idrogeno. Tuttavia, le osservazioni hanno rivelato che l’influenza della stella domina le misurazioni, rendendo difficile determinare se TRAPPIST-1 sia potenzialmente abitabile o meno.

L’osservazione dell’atmosfera di un pianeta extrasolare richiede l’uso della spettroscopia di trasmissione. Quando un pianeta transita davanti alla sua stella, parte della luce stellare passa attraverso l'atmosfera del pianeta. Gli scienziati possono analizzare questa luce per identificare i gas presenti nell'atmosfera. Tuttavia, le stelle nane rosse come TRAPPIST-1 sono note per la loro attività, come facole luminose e macchie stellari scure, che interferiscono con la misurazione dello spettro di un pianeta.

Le facole e le macchie stellari creano linee chiare e scure contrastanti che possono essere confuse con linee di assorbimento. Anche i brillamenti stellari, eventi imprevedibili durante i quali la stella si illumina temporaneamente, influenzano le misurazioni. Il team di Olivia Lim ha utilizzato due approcci per mitigare queste sfide. Hanno modellato l'attività stellare e l'hanno rimossa dai dati e hanno anche modellato insieme la contaminazione stellare e l'atmosfera del pianeta. Entrambi gli approcci hanno prodotto lo stesso risultato: TRAPPIST-1b è privo di una densa atmosfera di idrogeno e lo spettro può essere pienamente spiegato dall'attività della stella.

Tuttavia, rimane incerto se TRAPPIST-1b abbia un’atmosfera più sottile di vapore acqueo, anidride carbonica o metano, poiché le incertezze introdotte dall’attività della stella sono attualmente maggiori della precisione richiesta per rilevare tale atmosfera. Queste sfide porranno problemi significativi quando si osserveranno gli altri pianeti del sistema TRAPPIST-1, specialmente quelli nella zona abitabile, poiché l’attività della stella renderà difficile identificare i segnali atmosferici.

I risultati sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal Letters.

