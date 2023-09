Un ricercatore adolescente scopre una vespa con la capacità di forare la plastica

Con una scoperta straordinaria, un ricercatore adolescente di nome Matvey Nikelshparg ha scoperto che una specie di vespa parassitoide ha la capacità di perforare la plastica. Nikelshparg, che ha una passione per lo studio delle vespe parassitoidi, ha fatto questa scoperta mentre conduceva esperimenti con gli insetti nel suo laboratorio di casa.

La specie in questione, Eupelmus messene, è una minuscola vespa che in genere depone le uova sopra o all'interno di altri insetti. Queste vespe utilizzano un organo chiamato ovopositore per perforare le escrescenze vegetali indurite, note come galle, che proteggono le larve di altre specie di vespe. Tuttavia, Nikelshparg ha osservato che la vespa E. messene poteva usare il suo ovopositore per perforare una capsula di Petri di plastica e deporre un uovo fuori dal contenitore.

Nikelshparg ha riportato le sue scoperte nel Journal of Hymenoptera Research. Ha condotto esperimenti per esplorare cosa sarebbe successo quando più vespe E. messene fossero state poste con una singola larva ospite in una capsula di Petri. Mentre la maggior parte delle vespe ha attaccato immediatamente la larva, un individuo ha scelto invece di forare la parete di polistirolo del piatto. Questo comportamento è stato osservato in otto su 56 vespe allevate.

Il processo di perforazione della plastica ha richiesto più di due ore per le vespe, durante le quali facevano delle pause per il pranzo o per l'acqua. I ricercatori hanno anche notato che il movimento di perforazione della vespa differiva dalla perforazione delle galle. Sembrava che le vespe avessero un comportamento di perforazione flessibile quando si trattava di superfici di plastica.

La capacità di queste vespe di penetrare nella plastica pone domande intriganti. Non è chiaro come le vespe forino la superficie liscia della capsula di Petri, soprattutto perché le crepe, che di solito sfruttano nelle galle, non sono presenti nella plastica. Inoltre, non è noto il motivo per cui altre specie affini non mostrino lo stesso comportamento.

Questa scoperta potrebbe avere implicazioni più ampie per la comprensione degli strumenti di puntura utilizzati da vari insetti, comprese le zanzare portatrici di malattie. Potrebbe anche portare allo sviluppo di nuove apparecchiature chirurgiche ispirate alle capacità di perforazione delle vespe.

Fonte:

– Il giornale della ricerca sugli imenotteri

– Uroš Cerkvenik, biologo dell'Università di Lubiana in Slovenia