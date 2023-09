L'Osservatorio Chandra della NASA getta nuova luce sull'esplosione stellare

By

L'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA ha fornito agli astronomi nuove e straordinarie informazioni sull'esplosione stellare osservata per la prima volta a metà del XIX secolo. L'esplosione è avvenuta a Eta Carinae, un sistema stellare binario situato a circa 19 anni luce di distanza. Nel corso di due decenni, l’osservatorio ha raccolto dati che ora sono stati raccolti in un filmato, rivelando la continua espansione dell’eruzione stellare a velocità fino a 7,500 milioni di miglia all’ora.

Eta Carinae è composta da due stelle massicce, una delle quali ha circa 90 volte la massa del Sole e l'altra circa 30 volte la massa del Sole. Nel 19° secolo, il sistema subì una massiccia esplosione conosciuta come la “Grande Eruzione”, durante la quale Eta Carinae espulse tra 10 e 45 volte la massa del Sole. Ciò ha provocato la formazione di una coppia di nubi di gas, note come Nebulosa Homunculus, sui lati opposti delle stelle.

Un recente studio condotto da Michael Corcoran presso il Goddard Space Flight Center della NASA ha utilizzato i dati di Chandra e XMM-Newton dell'Agenzia spaziale europea per scoprire un debole guscio di raggi X precedentemente sconosciuto all'esterno della Nebulosa Homunculus. Corcoran interpretò questo guscio come l'onda d'urto della Grande Eruzione, suggerendo che sia la nebulosa che il guscio esterno provenissero dal materiale espulso da Eta Carinae prima dell'eruzione del 1843.

Lo studio ha anche rivelato che la luminosità dei raggi X di Eta Carinae è diminuita nel tempo, in linea con le osservazioni precedenti. Utilizzando un modello semplice, i ricercatori hanno stimato la luminosità dei raggi X del sistema stellare al momento della Grande Eruzione e l'hanno combinata con la velocità del materiale espulso per determinare che l'eruzione probabilmente consisteva in due esplosioni. La prima prevedeva una rapida espulsione di gas veloce e a bassa densità, seguita da un’espulsione più lenta di gas più denso che alla fine formò la Nebulosa Homunculus.

Questo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal, supporta l’ipotesi che la Grande Eruzione sia stata innescata dalla fusione di due stelle in quello che originariamente era un sistema triplo. Questa fusione spiegherebbe la struttura ad anello vista nei raggi X, poiché il materiale viene espulso su un piano piatto.

Nel complesso, l'Osservatorio Chandra della NASA ha fornito agli astronomi nuove e preziose informazioni sull'esplosione della stella Eta Carinae, facendo luce sui meccanismi e sulla storia di questo affascinante evento celeste.

Fonte:

– Articolo: https://example.com/article

– Immagine: https://example.com/image