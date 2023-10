Trova il tuo posto perfetto con la nuova mappa per le prossime eclissi solari

Siete pronti per uno spettacolo celestiale? Due organizzazioni, The Planetary Society e The Eclipse Company, hanno creato una mappa interattiva per aiutarti a trovare i migliori luoghi di osservazione per le imminenti eclissi solari nell'ottobre 2023 e nell'aprile 2024. Queste eclissi sono molto attese, con l'eclissi del 2024 che sarà l'ultima. attraversare il Nord America per i prossimi due decenni.

La mappa fornisce numerose informazioni per aiutare sia i fotografi che gli osservatori generali. Non solo individua posizioni specifiche, ma integra anche dettagli sulla copertura nuvolosa, l'inquinamento luminoso, la durata dell'eclissi e i fenomeni dell'eclissi. Include anche informazioni su parchi locali, eventi e opzioni di alloggio, rendendolo uno strumento completo per pianificare la tua esperienza di eclissi.

Il co-fondatore di The Eclipse Company, Jesse Tomlinson, sottolinea l'esperienza trasformativa di assistere a un'eclissi e spera che questa mappa ispiri più persone a immergersi completamente nel fenomeno. La mappa è progettata per essere facile da usare e mira a creare empatia con coloro che cercano posizioni di visualizzazione ottimali nel percorso della totalità.

Bill Nye, CEO della Planetary Society, sottolinea l'aspetto educativo della mappa, assicurando che gli appassionati si sentano informati e ispirati mentre si preparano per l'evento. La mappa indica anche quali fenomeni possono essere osservati in ogni luogo, come la vista della corona solare e la comparsa delle perle di Baily lungo il lembo della Luna.

Sia la mappa di ottobre 2023 che quella di aprile 2024 sono risorse gratuite disponibili sul sito Web di The Eclipse Company. Le organizzazioni dietro la mappa condividono il desiderio di aiutare quante più persone possibile a vivere queste rare eclissi solari. Quindi, che tu sia un fotografo esperto o un osservatore di eclissi per la prima volta, usa questa mappa per scegliere il punto perfetto e rendere straordinaria la tua esperienza di eclissi.

Fonte: The Planetary Society, The Eclipse Company