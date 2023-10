I suoni di Pando: ascoltare la comunicazione dell'albero antico

Recentemente sono state effettuate delle registrazioni che ci permettono di ascoltare i suoni prodotti da uno degli organismi viventi più estesi e antichi della Terra. Pando, un'enorme foresta formata da un unico albero, è una pianta straordinaria appartenente alla specie del pioppo tremulo. Con 47,000 steli che possiedono tutti lo stesso DNA, Pando si estende su 100 acri nello Utah. Con un'età stimata di potenzialmente 12,000 anni, questa colossale entità vivente pesa 6,000 tonnellate e vanta steli simili ad alberi che si elevano fino a 24 metri.

L'artista del suono Jeff Rice ha collaborato con Friends of Pando per registrare i suoni di questo organismo nascosto. Posizionando un idrofono all'interno di una cavità alla base di un ramo e facendolo passare fino alle radici dell'albero, Rice scoprì un suono debole, catturando anche le vibrazioni durante un temporale. L'artista ritiene che le vibrazioni siano causate da milioni di foglie nella foresta che vibrano e trasmettono le loro vibrazioni attraverso i rami e nella terra.

Il sistema radicale di Pando è interconnesso, come evidenziato dai suoni catturati dei colpi quando un ramo veniva toccato a distanza. Mentre i sistemi radicali condivisi sono comuni nelle specie di pioppo tremulo, Pando si distingue per le sue notevoli dimensioni ed età.

Questa opportunità senza precedenti di ascoltare i suoni di Pando ha un potenziale sia artistico che scientifico. Lance Oditt, il fondatore di Friends of Pando, vede il potenziale per utilizzare questi dati sonori in studi scientifici per comprendere meglio il vasto sistema idraulico nascosto senza causare alcun danno.

Jeff Rice ha sottolineato l'importanza dei suoni naturali negli studi ambientali, affermando che sono una testimonianza della biodiversità locale e possono essere utilizzati per misurare il cambiamento ambientale. Sfortunatamente, Pando è attualmente in uno stato di declino a causa delle attività umane come il disboscamento degli habitat e l’eradicazione dei predatori che aiutano a controllare le popolazioni di erbivori. Ciò solleva preoccupazioni sul futuro di questo straordinario organismo e dell’ecosistema che sostiene.

Fonte:

– Avviso scientifico: URL

– Amici di Pando: URL