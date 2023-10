Come le tartarughe liuto lottano contro la salsedine dell'oceano

L'acqua è essenziale per la vita, ma poiché il 96% dell'acqua terrestre si trova negli oceani, la maggior parte di essa è imbevibile a causa del suo elevato contenuto di sale. Tuttavia, alcune specie hanno sviluppato modi ingegnosi per prosperare in questo ambiente salato. Nel suo libro "The Blue Machine: How the Ocean Works", l'oceanografa Helen Czerski approfondisce gli affascinanti adattamenti delle tartarughe liuto all'estrema salsedine dell'ambiente circostante.

Le tartarughe liuto navigano attraverso le nebbiose acque turchesi al largo della Nuova Scozia, circondate da frammenti di vita organica alla deriva. Queste tartarughe hanno percorso migliaia di chilometri dai loro luoghi di riproduzione nei Caraibi e ora sono affamate. A livello molecolare, i loro corpi sono simili ai nostri, con concentrazioni di sale inferiori. La loro pelle coriacea funge da barriera protettiva, impedendo al sale eccessivo di entrare nei loro corpi.

Sebbene la maggior parte dei vertebrati oceanici non bevano acqua, devono comunque affrontare la sfida di mantenere l’equilibrio idrico e di tenere lontano il sale. La tartaruga liuto eccelle in questo gioco. Nutrendosi principalmente di meduse, che sono salate come l'oceano, la tartaruga consuma ad ogni boccone tre volte più sale del cibo. Per combattere questo problema, le tartarughe liuto sono dotate di ghiandole saline specializzate che rimuovono il sale in eccesso e lo secernono attraverso i dotti lacrimali. Queste lacrime sono spesse e viscose e contengono quasi il doppio della concentrazione di sale dell'oceano. Per sopravvivere, la tartaruga deve "piangere" circa 8 litri di lacrime ogni ora.

L’adattamento delle tartarughe liuto per far fronte alla salsedine del loro ambiente è allo stesso tempo ingegnoso e straziante. Remano instancabilmente nell'acqua, risparmiando ed estraendo sostanze nutritive, ed espellendo il sale in eccesso attraverso le lacrime. Questo processo costante consente loro di sopravvivere e prosperare nell'abbraccio salato dell'oceano.

Fonte:

– Czerski, H. (2023). La macchina blu: come funziona l'oceano. WW Norton & Company.