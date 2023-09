Missione OSIRIS-REx della NASA: una navicella spaziale ritorna con un campione di asteroide, non zombi

I cinefili potrebbero ricordare lo scenario immaginario del film La notte dei morti viventi in cui i morti che risorgono sono attribuiti alle radiazioni di una sonda spaziale di ritorno da Venere. Sebbene sia un concetto divertente per un film, la NASA vuole assicurare a tutti che la loro recente missione non coinvolge gli zombi. Domenica, la navicella spaziale OSIRIS-REx ha completato con successo il suo viaggio di andata e ritorno di sette anni verso l’asteroide 101955 Bennu, riportando indietro un campione di rocce e polvere.

L'amministratore della NASA Bill Nelson ha chiarito che Bennu è un asteroide potenzialmente pericoloso a causa della sua scarsa possibilità di colpire la Terra. Tuttavia, questa designazione non deve essere confusa con i pericoli a tema zombie rappresentati nel film di George A. Romero. L’obiettivo principale di questa missione è raccogliere preziose informazioni sulla composizione iniziale del nostro sistema solare. Gli scienziati sperano che il contenuto dell'asteroide possa offrire spunti sulla formazione planetaria, sulle molecole organiche e sulla possibilità che esista acqua liquida.

Dopo un viaggio di tre anni, OSIRIS-REx ha lasciato la sua capsula di ritorno dei campioni sopra lo Utah. La capsula è poi scesa attraverso l'atmosfera e si è paracadutata dolcemente al suolo. Il personale della NASA si è avvicinato alla capsula con cautela, assicurandosi che tutte le misure di sicurezza fossero in atto. Sebbene la JAXA, l’agenzia spaziale giapponese, abbia già completato missioni simili senza incidenti, la NASA ha adottato ulteriori precauzioni per prevenire qualsiasi potenziale contaminazione.

La capsula OSIRIS-REx è stata immediatamente trasferita in una camera bianca e sottoposta a flusso continuo di azoto. Questo processo mira a mantenere la purezza del campione a fini di ricerca. L'obiettivo principale è evitare qualsiasi potenziale interazione con la materia terrestre, non prevenire un'epidemia di zombi al Johnson Space Center.

Per ampliare l’ambito della ricerca, la NASA prevede di distribuire fino a un quarto del campione di Bennu agli scienziati di tutto il mondo. Il team OSIRIS-REx, composto da 233 scienziati provenienti da 38 istituzioni, riceverà una parte del campione. Anche l'Agenzia spaziale canadese e la JAXA riceveranno porzioni più piccole, mentre la maggior parte sarà conservata presso il Johnson Space Center della NASA per i futuri scienziati.

Nel frattempo, la navicella spaziale OSIRIS-REx continua la sua esplorazione ed è ora in rotta verso la sua prossima destinazione, l'asteroide 99942 Apophis. Gli sforzi della NASA per comprendere i misteri dello spazio hanno fatto molta strada dai tempi del film La notte dei morti viventi, ma state tranquilli, il ritorno della missione OSIRIS-REx non coinvolge creature non morte.

