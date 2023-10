Il futuro luminoso dei telefoni satellitari: il satellite BlueWalker 3 e il problema dell'inquinamento luminoso

Il satellite BlueWalker 3, sviluppato da AST SpaceMobile, ha recentemente fatto notizia per la sua tecnologia innovativa che trasforma i normali smartphone in telefoni satellitari. Tuttavia, questo satellite innovativo ha anche sollevato preoccupazioni riguardo al crescente problema dell’inquinamento luminoso.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, il satellite BlueWalker 3 è diventato uno degli oggetti più luminosi visibili nel cielo notturno. Ciò rappresenta un problema per astronomi e ricercatori, poiché potrebbe potenzialmente interferire con le loro osservazioni dei corpi celesti. La luminosità del satellite è paragonabile a quella dell'ottava stella più luminosa visibile dalla Terra, Procione. Solo la Luna, Giove, Venere e sette stelle sono più luminose di BlueWalker 3.

La luminosità di un satellite è direttamente correlata alle sue dimensioni, poiché i satelliti più grandi riflettono più luce. Il BlueWalker 3 è attualmente il satellite più luminoso in orbita terrestre bassa grazie alle sue dimensioni significative, che vanta un raggio di 64 metri quadrati. Tuttavia, questo satellite è solo un prototipo di una costellazione di satelliti ancora più grandi sviluppati da AST SpaceMobile e supportati da AT&T.

L'inquinamento luminoso creato da questi satelliti può avere diversi effetti negativi. Per gli astronomi può essere difficile individuare costellazioni e osservare nebulose, nubi di polvere e altri dettagli celesti. Anche la fauna selvatica, come gli uccelli che navigano alla luce delle stelle, può essere influenzata dal cielo notturno più luminoso. Inoltre, il valore culturale e spirituale dell’osservazione delle stelle potrebbe diminuire se l’inquinamento luminoso continua ad aumentare.

Sebbene BlueWalker 3 e satelliti simili offrano un migliore accesso a Internet e capacità di comunicazione, gli sforzi per ridurre al minimo l’inquinamento luminoso dovrebbero avere la priorità. Gli operatori del settore possono esplorare modifiche progettuali per ridurre la quantità di luce riflessa dai satelliti. Inoltre, le autorità di regolamentazione potrebbero prendere in considerazione l'inclusione di valutazioni dell'impatto di un satellite sul cielo notturno come parte del processo di autorizzazione prima del lancio.

In conclusione, il satellite BlueWalker 3 rappresenta il futuro dei telefoni satellitari, ma la sua luminosità solleva preoccupazioni sull'inquinamento luminoso. Trovare un equilibrio tra i progressi tecnologici e la preservazione del nostro cielo notturno e del suo significato ecologico e culturale è fondamentale per un futuro sostenibile.

Fonte:

– Justine Calma, il satellite BlueWalker 3 di AST SpaceMobile trasforma gli smartphone in telefoni satellitari, The Verge.

– Articolo di ricerca: Jeremy Tregloan-Reed et al., Nature.