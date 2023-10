La NASA rivela risultati entusiasmanti sul campione di asteroide di OSIRIS-REx

La missione durata sette anni della NASA per raccogliere un campione dall'asteroide Bennu ha finalmente dato dei risultati. Dopo aver percorso quasi 4 miliardi di miglia, la navicella spaziale OSIRIS-REx ha raccolto con successo un campione di roccia da Bennu nel 2020 e lo ha riportato sulla Terra a settembre. Ora, gli scienziati della NASA stanno analizzando il campione per scoprirne la storia scientifica.

Durante un evento di rivelazione pubblica, l'amministratore della NASA Bill Nelson ha condiviso l'entusiasmante notizia. Il campione contiene ciottoli e particelle di asteroidi scuri, color carbone, insieme a minerali argillosi idratati, acqua, carbonio e molecole organiche. Secondo Nelson, questi elementi sono cruciali per comprendere le origini del nostro pianeta e il suo potenziale di ospitare la vita.

Dante Lauretta, ricercatore principale di OSIRIS-REx, ha spiegato l'importanza del carbonio nel campione. Ha affermato che i minerali argillosi, che contengono acqua, probabilmente hanno fornito acqua alla Terra miliardi di anni fa, rendendo il nostro pianeta abitabile. La presenza di zolfo, accompagnato da aminoacidi, suggerisce il potenziale di processi biologici. Inoltre, le particelle di magnetite potrebbero aver avuto un ruolo nell’evoluzione organica e nelle reazioni catalizzatrici.

Daniel Glavin, il responsabile dell'analisi del campione, ha mostrato la materia organica nel campione, descrivendola come "carica di sostanze organiche". I risultati hanno ampie implicazioni per comprendere le origini e il potenziale della vita non solo sulla Terra ma anche su altri pianeti come Venere e Marte.

Il campione, conservato in una camera bianca appositamente costruita presso l'edificio 31 del Johnson Space Center, è solo una piccola parte dell'intera collezione. Nei prossimi due anni, un team di 230 scienziati di tutto il mondo analizzerà il campione. Tra sei mesi, la NASA rilascerà un catalogo campione per facilitare ulteriori studi.

Gli scienziati confronteranno anche il campione di Bennu con l’asteroide ricco di carbonio Ryugu, campionato dalla missione Hayabusa2 dell’agenzia spaziale giapponese nel 2020. Il confronto fornirà preziose informazioni sulle somiglianze e sulle differenze tra questi due asteroidi.

L’abbondanza del campione consente analisi future con tecnologie avanzate, garantendo che il suo valore continui a svilupparsi. La NASA mira a ispirare la “generazione Artemis” di giovani studenti sbloccando nuove conoscenze sulla formazione del nostro sistema solare e sul potenziale della vita oltre la Terra.

Fonti: NASA