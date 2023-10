Un pianeta metal estremo: GJ 367b

By

Gli scienziati hanno recentemente scoperto un pianeta extrasolare estremo, GJ 367b, costituito quasi interamente da ferro solido. Questo “super Mercurio” orbita attorno alla sua stella in sole 7.7 ore ed è stato rilevato per la prima volta dal cacciatore di pianeti TESS della NASA nel 2015. Ulteriori misurazioni effettuate con lo spettrografo HARPS dell'ESO hanno confermato che GJ 367b è quasi due volte più denso della Terra. Le stime di massa e raggio suggeriscono che il pianeta ha un nucleo di ferro che costituisce oltre il 90% della sua composizione.

Si ritiene che GJ 367b possa essere stato un tempo il nucleo di un antico pianeta roccioso. I ricercatori ipotizzano che gli strati esterni del pianeta potrebbero essere stati strappati via a causa di collisioni o di intense radiazioni. Un'altra possibilità è che le interazioni gravitazionali con altri pianeti abbiano causato la migrazione di GJ 367b verso la sua stella.

La natura densa di GJ 367b solleva interrogativi sulla sua formazione. Non è chiaro come si sia potuto formare un pianeta di piccola massa e alta densità come questo. Le possibili spiegazioni includono la formazione da materiale più ricco di ferro di quello che normalmente si trova nei dischi protoplanetari.

Lo studio di GJ 367b e delle sue caratteristiche uniche potrebbe fornire informazioni sulla formazione e sull’evoluzione dei pianeti rocciosi con brevi periodi orbitali. Ulteriori indagini su questo pianeta metallico potrebbero aiutare gli scienziati a comprendere meglio la vasta gamma di sistemi planetari e le loro origini.

Fonte: The Astrophysical Journal Letters