Gliese 367 b: un esopianeta ultra-denso con un'origine misteriosa

Gli astronomi hanno scoperto uno straordinario esopianeta chiamato Gliese 367 b, noto anche come Tahay, che ha catturato la loro attenzione per le sue proprietà uniche. Gliese 367 b è classificato come pianeta dal periodo ultracorto (USP), completando un'orbita attorno alla sua stella in sole 7.7 ore. È uno dei quasi 200 altri pianeti USP che sono stati identificati finora. Tuttavia, ciò che distingue Gliese 367 b è la sua incredibile densità, quasi il doppio di quella della Terra.

Con una densità così elevata, gli scienziati ritengono che Gliese 367 b debba essere composto quasi interamente da ferro, poiché il suo mantello roccioso è stato strappato via. Elisa Goffo, autrice principale di un recente studio su Gliese 367 b, lo paragona a un pianeta simile alla Terra senza il suo mantello roccioso.

Gliese 367 b è stato inizialmente scoperto utilizzando i dati del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA. La ricerca successiva ha migliorato le misurazioni e fornito una stima più accurata della sua massa e del suo raggio. Si stima che la massa del pianeta sia il 63% di quella terrestre e il suo raggio sia il 70% di quello terrestre.

Uno degli aspetti intriganti di Gliese 367 b è la sua origine. È altamente improbabile che il pianeta si sia formato nel suo stato attuale. Una possibilità è che si tratti del nucleo di un pianeta il cui mantello è stato strappato via a causa di un evento catastrofico o di collisioni con altri protopianeti durante la sua prima formazione. Un'altra possibilità è che Gliese 367 b fosse circondato da una regione ricca di ferro nel disco protoplanetario da cui si è formato.

La ricerca condotta da Goffo e dal suo team ha rivelato anche la presenza di altri due pianeti nel sistema Gliese 367: Gliese 367 c e d. La presenza di questi pianeti aggiuntivi supporta l’idea che i pianeti USP si trovano spesso in sistemi con più pianeti, suggerendo possibili scenari di formazione.

Gliese 367 b è un membro di una classe unica di esopianeti chiamata super-Mercurio. Questi pianeti hanno una composizione simile a quella di Mercurio ma sono più grandi e più densi. Gliese 367 b, in particolare, è il pianeta USP più denso scoperto finora, con un nucleo di ferro che costituisce il 91% della sua massa.

Sebbene l’origine esatta di Gliese 367 b rimanga un mistero, le sue caratteristiche insolite continuano a mettere in discussione gli attuali modelli di formazione planetaria. Ulteriori studi e osservazioni di questo affascinante esopianeta potrebbero fornire preziose informazioni sulla formazione e l’evoluzione dei pianeti in condizioni estreme.

