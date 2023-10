La nascita di una stella massiccia: rivelare i segreti della formazione stellare

Gli astrofisici sono da tempo affascinati dall’intricato processo di formazione stellare, il cui svolgimento richiede milioni di anni. Particolarmente intriganti sono le regioni di formazione stellare che danno origine a stelle massicce, poiché queste stelle alla fine esplodono come supernove e svolgono un ruolo significativo nell’evoluzione delle galassie. Tuttavia, osservare la formazione di queste stelle massicce si è rivelato impegnativo a causa della loro natura distante e densamente popolata.

Nella loro ricerca di conoscenza, gli astronomi hanno rivolto la loro attenzione a una regione chiamata G35.2-0.7N, situata a circa 7,200 anni luce di distanza nella costellazione dell'Aquila. Diversi telescopi, incluso il telescopio spaziale Hubble, sono stati utilizzati per studiare questa regione in dettaglio.

Una recente immagine della Wide Field Camera 3 di Hubble ha catturato l'attenzione dei ricercatori. All’interno dell’immagine, si può vedere una protostella di tipo B che lancia un enorme getto verso la Terra. Questi getti sono collimati, nel senso che viaggiano in parallelo e si estendono su grandi distanze. Studiando il getto e la sua ionizzazione, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla natura della giovane stella massiccia e sul suo ambiente energetico.

Lo studio di questi getti protostellari è cruciale per comprendere la formazione stellare. La stella di tipo B in questione è ancora nella sua fase formativa, nota come sequenza principale di età zero (ZAMS). Mentre continua ad accumulare massa, contemporaneamente ne espelle una parte nello spazio attraverso la potente energia dei getti.

I ricercatori hanno fatto progressi nel decifrare i meccanismi alla base di questi deflussi. Mentre le stelle più piccole sono guidate principalmente da forze magnetiche, i deflussi dalle stelle luminose di tipo B sono guidati energeticamente, con i campi magnetici che continuano a influenzare il flusso della materia. Il rilevamento e l’interpretazione di questi deflussi sono impegnativi a causa della natura a grappolo della formazione stellare massiccia e della loro distanza dalla Terra.

Le stelle massicce hanno un grande significato al di là del loro futuro destino esplosivo. Fungono da siti di nucleosintesi, dove gli elementi più leggeri si fondono per formare elementi più pesanti, modellando la composizione dell'universo. Inoltre, la loro energia e i loro deflussi guidano l’evoluzione delle galassie e influenzano la formazione di stelle di piccola massa nelle loro vicinanze.

In conclusione, l’immagine della protostella di tipo B in G35.2-0.7N catturata dal telescopio spaziale Hubble evidenzia l’affascinante interazione tra materia ed energia nel cosmo. Lo studio di queste stelle massicce e dei loro processi di formazione aiuta a svelare i misteri della nascita delle stelle, dell’evoluzione delle galassie e degli elementi fondamentali del nostro universo.

