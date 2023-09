Interruttore della luce cosmica: una stella risucchiata nel buco nero mostra lampi brillanti

Gli astronomi hanno fatto una scoperta interessante su una stella situata a 500 milioni di anni luce di distanza. Questa stella, denominata Swift J0230, ha all'incirca le dimensioni del nostro Sole e viene gradualmente divorata da un piccolo buco nero. L'aspetto interessante di questo fenomeno è che gli astronomi hanno osservato lampi brillanti che accompagnavano l'evento. Questi lampi brillano intensamente per un periodo da sette a dieci giorni e poi cessano improvvisamente, assomigliando allo scatto di un interruttore della luce. Circa un mese dopo, il buco nero ripete il processo con la stella.

La massa stellare che si perde in questo modo è classificata come una nana bianca e il processo è noto come evento di perturbazione mareale. Finora sono stati osservati solo circa 100 eventi di questo tipo. Non è raro che le stelle vengano parzialmente distrutte da buchi neri come questo, e la ricerca suggerisce che queste interruzioni parziali potrebbero addirittura essere più diffuse di quelle complete. Tuttavia, in passato si verificavano interruzioni parziali ogni poche ore o una volta all'anno. La scoperta di Swift J0230 fornisce uno scenario intermedio.

I ricercatori chiamano questa scoperta una “scoperta fortuita” perché le osservazioni precedenti non avevano rilevato l’evento distruttivo. Le prime osservazioni di giugno hanno rivelato un rapido calo della luminosità della stella il quarto giorno, diminuendo di un fattore 20 in soli 57 kilosecondi (15.8 ore). La stella divenne quindi difficile da osservare. I ricercatori ritengono che Swift J0230 si trovi vicino al centro della galassia dove si trovano tipicamente i buchi neri, in coincidenza con la posizione di una supernova di tipo II scoperta nel 2020. Tuttavia, la possibilità che si tratti di un'esplosione stellare è considerata improbabile.

Il buco nero che consuma Swift J0230 risiede in una piccola galassia chiamata 2MASX J02301709+2836050 e ha una massa compresa tra 10,000 e 100,000 volte quella del sole. Questo studio segna la prima osservazione di una stella delle dimensioni del nostro Sole distrutta da un buco nero. I ricercatori mirano a capire perché questa stella è solo parzialmente distrutta, poiché l’attuale comprensione degli eventi dirompenti suggerisce che la vicinanza di una stella a un buco nero determina l’entità della sua distruzione. Anche la densità della stella sembra essere un fattore significativo.

Fonte:

– Articolo pubblicato su Nature Astronomy: (articolo di origine)