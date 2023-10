Una nuova ricerca indica l’antico lago di fango come potenziale fonte di prova della vita su Marte

Secondo una nuova ricerca, gli scienziati alla ricerca di prove della passata abitabilità su Marte potrebbero voler concentrare la loro attenzione su un antico lago di fango. Sebbene le regioni con abbondanti sedimenti siano generalmente considerate buoni punti di partenza per la ricerca, lo studio suggerisce che esplorare la fonte dei sedimenti, piuttosto che le regioni in cui confluiscono, potrebbe essere più fruttuoso.

I ricercatori suggeriscono che la regione del Caos Hydraotes, una sottoregione di Oxia Palus, contenga un antico lago di fango che potrebbe contenere prove nascoste di vita passata. Il lago di fango, formato dagli scarichi della stratigrafia di fango carico di gas quasi 4 miliardi di anni fa, offre uno sguardo unico sugli antichi materiali della falda acquifera.

A differenza dei vasti canali alluvionali che ricoprono Marte, il bacino piatto di Hydraotes Chaos semplifica l’esame delle falde acquifere marziane e riduce il rischio di acquisizione sedimentaria via terra. Inoltre, il sottosuolo di Marte potrebbe essere rimasto abitabile anche dopo che la superficie del pianeta è diventata inospitale. Pertanto, l’esplorazione dei sedimenti all’interno del lago di fango potrebbe scoprire prove di vita nel passato geologico di Marte.

La NASA Ames sta considerando le pianure di Hydraotes Chaos come un possibile sito di atterraggio per una futura missione incentrata sulla ricerca di biomarcatori, in particolare lipidi, che hanno il potenziale per resistere per miliardi di anni su Marte. La regione presenta anche altre caratteristiche affascinanti, come i diffusi vulcani di fango e i diapiri, che forniscono informazioni sui processi e sulle strutture sotterranee di Marte.

Questa ricerca fa luce sulla complessa geologia di Marte e sottolinea l’importanza di indagare su regioni ricche di sedimenti, come l’antico lago di fango di Hydraotes Chaos, nel tentativo di scoprire prove di abitabilità passata e potenziali segni di vita.

Fonte:

– “Esplorare le prove dei residui di esplosione sedimentaria della falda acquifera dell’Amazzonia centrale in un terreno caotico marziano” – Nature Scientific Reports

– Alexis Rodriguez, ricercatore senior presso il Planetary Science Institute