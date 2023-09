I ligandi tiolici influenzano l'assemblaggio dei nanocluster metallici

I nanocluster metallici, che sono minuscole strutture cristalline contenenti da poche a centinaia di atomi metallici, hanno proprietà uniche che li rendono promettenti per varie applicazioni. Recentemente, i ricercatori dell’Università di Anhui hanno esaminato l’assemblaggio di nanocluster oro-argento (Au9Ag6) utilizzando due diversi ligandi tiolici, SPhpOMe e SPhoMe. L'obiettivo era comprendere in che modo la scelta specifica del ligando influisce sulla sintesi e sulla struttura atomica dei nanocluster.

Il team ha scoperto che i nanocluster formavano diverse strutture superreticolari di ordine superiore a seconda del ligando tiolico utilizzato. I nanocluster Au9Ag6-SPhpOMe disposti in uno schema ABAB, mentre i nanocluster Au9Ag6-SPhoMe assemblati in uno schema ABCDABCD. Questa differenza nella struttura è il risultato dell'impaccamento di atomi di oro e argento all'interno del nucleo del nanocluster, che è stato influenzato dal ligando utilizzato.

Inoltre, i ricercatori hanno osservato che anche le proprietà ottiche dei nanocluster variavano a seconda del ligando. L'intensità della fotoluminescenza dei nanocluster Au9Ag6-SPhoMe era maggiore di quella dei nanocluster Au9Ag6-SPhpOMe. Questa differenza nelle proprietà ottiche è stata attribuita alle maggiori interazioni di legame non covalente nei nanocluster Au9Ag6-SPHoMe.

Comprendere gli effetti dei ligandi tiolici sull'assemblaggio dei nanocluster fornisce preziose informazioni per la progettazione di nanomateriali con strutture e proprietà personalizzate. I ricercatori sperano di applicare queste conoscenze in futuro per creare nanocluster con proprietà su misura per varie applicazioni, in particolare nel campo dell'ottica.

Questo studio sottolinea l'importanza della precisione atomica nella nanoscienza ed evidenzia il ruolo dell'ingegneria dei ligandi nel controllo dell'assemblaggio dei nanocluster. Acquisendo una migliore comprensione delle correlazioni struttura-proprietà, i ricercatori possono sbloccare nuove possibilità per i nanomateriali con prestazioni migliorate.

Fonte: Peiyao Pan et al, Assemblaggio cristallino correlato al ligando di nanocluster con precisione atomica, Polyoxometalates (2023). DOI: 10.26599/POM.2023.9140035