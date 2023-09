Gli scienziati scoprono guide d'onda ottiche 2D che possono trasportare la luce

Gli scienziati dell’Università di Chicago hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo dell’ottica. Hanno scoperto che una lastra di cristallo di vetro spessa solo pochi atomi, nota come guida d’onda ottica 2D, può intrappolare e trasportare la luce. Questo materiale non solo è efficiente ma può anche percorrere distanze relativamente lunghe, fino a un centimetro, il che è significativo nel mondo dell’informatica basata sulla luce.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Science, mette in mostra il potenziale dei circuiti fotonici 2D. I fili sottili e piatti di cristallo di vetro agiscono come guide d'onda, consentendo alla luce di essere guidata lungo un chip utilizzando prismi, lenti e interruttori. A differenza delle guide d'onda tradizionali, dove le particelle di luce rimangono racchiuse, questo sistema consente a parte del fotone di fuoriuscire dal cristallo mentre viaggia, in modo simile a quando si posizionano le valigie sopra un nastro trasportatore anziché all'interno di un tubo chiuso. Ciò apre nuove possibilità per la costruzione di dispositivi e sensori complessi a livello microscopico.

Gli scienziati sperano di utilizzare questa tecnologia per creare circuiti fotonici molto sottili che possano essere impilati per integrare un numero maggiore di minuscoli dispositivi nella stessa area del chip. Anche se negli esperimenti è stato utilizzato disolfuro di molibdeno, i principi alla base di questa scoperta dovrebbero applicarsi anche ad altri materiali.

Questa ricerca innovativa è il risultato di anni di duro lavoro e innovazione da parte del team dell’Università di Chicago. Hanno dovuto ideare i propri metodi per coltivare il materiale e misurare il comportamento della luce. I risultati hanno il potenziale per rivoluzionare il campo dell’ottica e aprire la strada a nuovi progressi tecnologici.

Fonte: Centro di scienza e ingegneria per la ricerca sui materiali dell'Università di Chicago, Science Journal DOI: 10.1126/science.adi2322