I ricercatori conducono una simulazione quantistica del flusso temporale inverso utilizzando l'entanglement

I ricercatori dell’Università di Cambridge hanno fatto una scoperta interessante nel campo della meccanica quantistica. Manipolando gli entanglement quantistici, sono stati in grado di simulare cosa potrebbe accadere se il flusso del tempo fosse invertito. Guidato da David Arvidsson-Shukur dell'Hitachi Cambridge Laboratory, il team ha collegato la propria teoria alla metrologia quantistica, un campo che utilizza la teoria quantistica per effettuare misurazioni altamente sensibili. L'esperimento prevedeva l'intreccio di due particelle, una delle quali veniva manipolata per alterare lo stato passato dell'altra particella, cambiando così il risultato dell'esperimento.

L'entanglement si riferisce a quando un gruppo di particelle condivide stati quantistici identici anche dopo essere stati separati da grandi distanze. Questo fenomeno è alla base dell’informatica quantistica, in cui le particelle entangled vengono utilizzate per eseguire calcoli complessi. Mentre il concetto di particelle che viaggiano all'indietro nel tempo è stato oggetto di dibattito, l'approccio del team di Cambridge getta nuova luce sulle possibilità.

La simulazione del team ha dimostrato che è teoricamente possibile alterare retroattivamente le azioni passate utilizzando la manipolazione dell'entanglement quantistico. Ad esempio, hanno illustrato come qualcuno potrebbe inviare un regalo a un'altra persona il primo giorno senza conoscere la sua lista dei desideri fino al secondo giorno, ma riuscire comunque a modificare ciò che è stato inviato il primo giorno in base alle informazioni ricevute. Questa innovazione apre potenziali applicazioni nell’informatica quantistica e in altre tecnologie.

L'esperimento ha rivelato una probabilità di fallimento del 75% per l'effetto osservato, il che significa che il risultato desiderato è stato raggiunto solo in una esecuzione su quattro. Per mitigare questo problema, i ricercatori hanno suggerito di inviare molti fotoni entangled e di utilizzare un filtro per rimuovere i fotoni non corretti, assicurandosi che alcuni alla fine portino le informazioni aggiornate. Sebbene il team chiarisca che il loro lavoro non consente i tradizionali viaggi nel tempo, rappresenta un’esplorazione significativa dei fondamenti della meccanica quantistica e un mezzo per correggere gli errori del passato per un futuro migliore.

Lo studio è stato sostenuto da varie fondazioni e organizzazioni, tra cui la Sweden-America Foundation, la Lars Hierta Memorial Foundation, il Girton College e l’Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Fonte: Università di Cambridge, Physical Review Letters