Una misurazione innovativa fa luce sulla pelle di neutroni del piombo-208

Il piombo-208, un nucleo ricco di neutroni con 82 protoni e 126 neutroni, ha catturato l'interesse degli scienziati grazie alla sua struttura unica. Al suo centro contiene una miscela di protoni e neutroni, mentre la sua periferia è avvolta da uno strato diffuso composto principalmente da neutroni, noto come “pelle” dei neutroni. Questa affascinante proprietà è diventata il fulcro della ricerca poiché contiene la chiave per comprendere la cromodinamica quantistica e il comportamento dei quark e dei gluoni all'interno del nucleo. Inoltre, lo studio della pelle dei neutroni può far luce sulla struttura delle stelle di neutroni, i resti incredibilmente densi lasciati dopo l’esplosione di una supernova.

Lo spessore della pelle neutronica del piombo-208 è stato ora misurato con successo dai fisici teorici del CERN. Utilizzando i dati provenienti dalle analisi degli ioni pesanti del Large Hadron Collider (LHC), i ricercatori hanno determinato che lo spessore era di 0.217±0.058 femtometri, in linea con le misurazioni precedenti ottenute con metodi diversi da altre collaborazioni. Il set di dati era costituito da 670 punti dati delle prove 1 e 2 dell'LHC, raccolti principalmente dall'esperimento ALICE, con ulteriori contributi da ATLAS e CMS.

Misurare lo spessore della pelle dei neutroni rappresenta una sfida considerevole. Mentre la struttura dei protoni può essere determinata utilizzando la diffusione degli elettroni, i neutroni non possiedono una carica elettrica e non diffondono gli elettroni nello stesso modo. Tuttavia, i neutroni sono significativamente influenzati dalla forza nucleare forte, responsabile del legame dei quark e dei gluoni all’interno dei nuclei atomici.

Nei viaggi con ioni pesanti dell'LHC, fasci di nuclei di piombo-208 vengono spinti l'uno verso l'altro, scontrandosi ad alte energie. La contrazione di Lorentz fa sì che questi nuclei vengano compressi in oggetti a forma di frittella che si muovono alla velocità della luce. L'energia e la pressione colossali generate durante la collisione fanno a pezzi i gluoni che trattengono i quark all'interno dei nucleoni, formando una sostanza nota come plasma di quark e gluoni. Si ritiene che il plasma di quark e gluoni sia esistito nei momenti immediatamente successivi al Big Bang e si teorizza che esista nel nucleo delle stelle di neutroni.

Man mano che la pressione e la temperatura diminuiscono all’interno dell’LHC, il plasma di quark e gluoni decade in particelle che possono essere tracciate dai rilevatori dell’LHC, fornendo informazioni sulle proprietà di questo stato unico della materia. Nel caso del piombo-208, la distribuzione di protoni e neutroni determina la dimensione e la forma del plasma di quark e gluoni, garantendo ai fisici la capacità di visualizzare la struttura del nucleo di piombo-208 e calcolare lo spessore della sua pelle di neutroni.

Questa misurazione innovativa rappresenta la prima volta che lo spessore della pelle dei neutroni di piombo-208 è stato determinato utilizzando la forza forte. In uno studio precedente condotto dalla collaborazione Lead Radius Experiment (PREX) presso la Thomas Jefferson National Accelerator Facility, un risultato simile di 0.283 ± 0.071 femtometri è stato ottenuto nel 2021 utilizzando tecniche basate sulla forza elettrodebole.

"È notevole che questa nuova determinazione, basata esclusivamente su dati esistenti, produca un livello di incertezza paragonabile ad altre determinazioni sperimentali", osserva Wilke van der Schee, uno degli autori dello studio del dipartimento di fisica teorica del CERN. “In futuro, con misurazioni più dedicate, potremo senza dubbio migliorare la precisione dell’estrazione dai dati dell’LHC”.

Questo risultato rivoluzionario funge da ponte che collega la ricerca in campi apparentemente disparati, unendo i regni delle collisioni nucleari ad alta energia, delle stelle di neutroni e della struttura nucleare. Combinando competenze provenienti da vari ambiti scientifici, gli scienziati stanno ampliando i confini della conoscenza e acquisendo conoscenze più profonde sulla natura fondamentale della materia e sui misteri dell’universo.

FAQ

1. Qual è la “pelle” dei neutroni del piombo-208?

La “pelle” dei neutroni si riferisce al guscio esterno diffuso, composto principalmente da neutroni, che circonda il nucleo del nucleo di piombo-208.

2. In che modo lo studio della pelle dei neutroni approfondisce la nostra comprensione della cromodinamica quantistica?

La ricerca sulla pelle dei neutroni consente agli scienziati di studiare come si comportano all'interno del nucleo i quark e i gluoni, che sono le particelle di scambio della forza forte. Ciò contribuisce a una migliore comprensione della cromodinamica quantistica.

3. Perché la misurazione dello spessore della pelle dei neutroni è impegnativa?

Determinare lo spessore della pelle dei neutroni è difficile perché i neutroni non possiedono una carica elettrica, il che li rende incapaci di diffondere gli elettroni allo stesso modo dei protoni. Tuttavia, sono fortemente influenzati dalla forza nucleare forte.

4. Cos'è il plasma di quark e gluoni?

Il plasma di quark e gluoni è uno stato della materia che si ritiene sia esistito pochi istanti dopo il Big Bang. È una sostanza in cui quark e gluoni, solitamente confinati all'interno di particelle come protoni e neutroni, sono deconfinati e liberi di muoversi indipendentemente.

5. In che modo lo spessore della pelle di neutroni influisce sulla nostra conoscenza delle stelle di neutroni?

Lo studio della pelle di neutroni del piombo-208 fornisce informazioni sulla struttura delle stelle di neutroni, che sono i resti incredibilmente densi lasciati dopo un’esplosione di supernova. Comprendere la pelle dei neutroni contribuisce alla nostra comprensione della composizione e delle proprietà delle stelle di neutroni.