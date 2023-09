Il violento gioco di sopravvivenza delle marmotte alpine di fronte alla crisi climatica

Le adorabili marmotte alpine, ammirate dagli escursionisti e immortalate nell'arte e nella pubblicità, vivono una vita di feroce competizione per il dominio. Tuttavia, la crisi climatica intensifica la loro lotta per la sopravvivenza nelle Alpi.

In un laboratorio vicino al confine franco-italiano, gli ecologisti Christophe Bonenfant e Rébecca Garcia maneggiano con cura le marmotte alpine, anestetizzandole, prendendo misurazioni e campioni e riportandole al luogo di cattura. Le marmotte, note per la loro natura brutale, combattono ferocemente per il territorio e il dominio. La coppia dominante impedisce agli altri membri della famiglia di riprodursi attraverso il bullismo e i livelli di stress. I subordinati devono lasciare il gruppo o uccidere i propri genitori per accoppiarsi.

I ricercatori chiamano questa battaglia per il dominio il “Gioco delle tane”, tracciando parallelismi con un noto programma televisivo. Il clima più caldo nelle Alpi rende il gioco ancora più violento, con conflitti in aumento e subordinati che abbandonano prima i loro gruppi. La diminuzione del manto nevoso, essenziale per l'isolamento delle tane durante il letargo, minaccia la sopravvivenza dei cuccioli di marmotta. Di conseguenza, i tassi di infanticidio sono aumentati e la stabilità delle strutture sociali e dei gruppi familiari è diminuita.

Altri cambiamenti legati al clima, come lo sconfinamento del limite del bosco e l’arrivo di nuovi predatori, aggravano ulteriormente le minacce affrontate dalle marmotte. Il riscaldamento delle Alpi è un chiaro esempio dell’emergenza climatica.

Sebbene la marmotta alpina non sia attualmente in pericolo, a causa di questi fattori legati al clima la sua popolazione diminuisce costantemente del 4% all’anno. I ricercatori stanno lavorando per comprendere e mitigare queste minacce per proteggere le marmotte e la loro complessa struttura sociale.

Fonti: Università di Lione