Le antiche tempeste solari rappresentano una potenziale minaccia per le infrastrutture del mondo moderno

Secondo un recente studio pubblicato dalla Royal Society, la Terra ha subito una massiccia tempesta solare circa 14,300 anni fa e gli scienziati avvertono che un altro evento di questa portata potrebbe verificarsi relativamente presto. Sebbene “relativamente presto” sia un termine usato in riferimento alle scale temporali geologiche, i test al radiocarbonio rivelano che eventi simili si verificano all’incirca una volta ogni 1,000 anni.

L'autore principale dello studio, Edouard Bard, sottolinea l'impatto distruttivo che un simile evento avrebbe sulle odierne reti energetiche e Internet. Egli avverte che il verificarsi moderno di una simile tempesta solare causerebbe notevoli interruzioni alle comunicazioni e ai viaggi.

Durante una tempesta solare, il campo magnetico del sole si indebolisce, provocando massicci brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale (CME). Vengono emesse particelle cariche che possono causare gravi danni a qualsiasi cosa si trovi sul loro cammino. Sebbene non siano stati registrati testimoni di una tempesta così forte come quella rilevata dai ricercatori, l'evento di Carrington del 1859 è noto per essere l'evento più forte mai registrato. Anche se ha fulminato gli operatori telegrafici negli Stati Uniti, è stato significativamente più debole della tempesta avvenuta 14,300 anni fa.

Tracciare l’esistenza di antiche tempeste solari ha richiesto uno sforzo erculeo di scienza interdisciplinare. Le misurazioni del radiocarbonio effettuate su alberi fossilizzati sotto i letti dei fiumi francesi e su carote di ghiaccio in Groenlandia hanno fornito i dati necessari. La metodologia utilizzata è attribuita al fisico giapponese Fusa Miyake, che la sviluppò nel 2012. Di conseguenza, queste supertempeste vengono ora chiamate eventi Miyake.

Anche se il danno potenziale che una simile tempesta potrebbe causare al nostro mondo moderno rimane incerto, Benjamin Pope, astronomo dell’Università del Queensland, sottolinea la necessità di ulteriori ricerche su questi eventi. Sostiene che, anche se si verificano una volta ogni mille anni, è fondamentale investire nella loro comprensione e previsione, oltre che nella mitigazione dei loro effetti.

