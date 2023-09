Il paradosso genetico della renna delle Svalbard: adattamento a condizioni di vita estreme

La renna delle Svalbard, nonostante la limitata diversità genetica e la consanguineità, è riuscita ad adattarsi a condizioni di vita estreme in tempi record. I ricercatori lo definiscono un paradosso genetico. Tuttavia, resta la questione se saranno in grado di sopravvivere ai rapidi cambiamenti climatici.

La renna delle Svalbard, con la più alta consanguineità e la più bassa diversità genetica tra le sottospecie di renna dell'estremo nord, migrò alle Svalbard dalla Russia circa 7,000-8,000 anni fa. Questo piccolo numero di animali iniziali, con la consanguineità che poneva potenziali sfide in termini di mutazioni dannose e varianti genetiche, aveva uno scarso punto di partenza per l’evoluzione.

Tuttavia, nel corso del tempo, la renna delle Svalbard è riuscita ad adattarsi e ora conta una popolazione di oltre 20,000 animali. Hanno sviluppato vari adattamenti alla vita nell'Alto Artico, come dimensioni più piccole, zampe più corte e la capacità di digerire i muschi in assenza di licheni. Hanno anche adattato il loro ritmo circadiano alle estreme variazioni stagionali delle Svalbard.

La renna delle Svalbard è rimasta isolata per almeno 7,000 anni, determinando un alto grado di consanguineità. Questo isolamento, combinato con la quasi estinzione dovuta alla caccia eccessiva, creò un collo di bottiglia per la popolazione. La consanguineità, sebbene generalmente considerata dannosa per le piccole popolazioni, può aiutare a eliminare le mutazioni dannose, un processo noto come "eliminazione".

Fenomeni simili sono stati osservati in Nuova Zelanda, dove i pappagalli Kakapo sono diventati in pericolo dopo l’arrivo di specie non autoctone. Tuttavia, attraverso un periodo prolungato di consanguineità, le varianti genetiche dannose sono scomparse dalla popolazione.

Comprendere le condizioni genetiche e l’adattabilità della renna delle Svalbard è fondamentale per la gestione della popolazione e gli sforzi di conservazione. Ulteriori ricerche esploreranno la velocità con cui vengono selezionate le mutazioni dannose e lo sviluppo di mutazioni benefiche che hanno permesso alle renne di adattarsi a condizioni di vita estreme.

- NTNU – Università norvegese di scienza e tecnologia

- iScience Journal