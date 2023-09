Gli scienziati scoprono come i rettili marini hanno evoluto rapidamente il collo lungo

Gli scienziati hanno scoperto come alcuni rettili marini nell'era preistorica sviluppassero colli lunghi a un ritmo rapido. Studiando i fossili di un rettile marino chiamato Chusaurus xiangensis, ricercatori provenienti da Cina e Regno Unito hanno scoperto che questi primi rettili aggiungevano nuove vertebre alle loro spine, consentendo l’allungamento del collo.

Inizialmente, i ricercatori non erano sicuri se C. xiangensis fosse un pachypleurosauro a causa del suo collo relativamente corto. Tuttavia, ulteriori analisi hanno confermato la sua classificazione. Per comprendere meglio lo sviluppo dei colli lunghi, gli scienziati hanno confrontato fossili di eosauropterigi, il gruppo che comprende i pachipleurosauri, di diversi periodi dell'era Triassica.

Lo studio ha rivelato che il rapporto tra la lunghezza del busto e la lunghezza del collo in questi rettili è aumentato dal 40% al 90% in circa 5 milioni di anni. Dopo questo periodo, il tasso di crescita del collo è rallentato, suggerendo che avevano raggiunto una lunghezza ottimale per il loro stile di vita.

I primi rettili dal collo lungo avevano meno vertebre rispetto ai loro parenti successivi. Mentre il Chusaurus aveva 17 vertebre, i successivi pachypleurosauri ne avevano 25. Alcuni plesiosauri del tardo Cretaceo avevano ancora più vertebre, con l'Elasmosaurus che ne aveva 72.

I ricercatori ipotizzano che questi colli allungati consentissero ai rettili di catturare efficacemente le loro prede, come gamberetti e piccoli pesci. La capacità di afferrare rapidamente le prede che nuotavano velocemente era probabilmente vantaggiosa per la loro sopravvivenza. Questo adattamento evolutivo è stato probabilmente guidato dall’evento di estinzione di massa noto come la Grande Morte, avvenuto prima del periodo Triassico. La rapida evoluzione dei rettili marini durante il periodo di recupero evidenzia la loro resilienza e adattabilità di fronte a eventi catastrofici.

In conclusione, la scoperta di come i rettili marini abbiano evoluto il collo lungo fornisce importanti spunti sulla storia evolutiva di queste antiche creature e fa luce sulle loro strategie di sopravvivenza in un mondo in cambiamento.

Fonte:

– Studio pubblicato su BMC Ecology and Evolution, 31 agosto 2021