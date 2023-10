Piante che emettono composti che aggravano l'inquinamento atmosferico, risultati di uno studio

Sommario:

Uno studio recente ha scoperto che piante come querce e pioppi emetteranno più isoprene, un composto che contribuisce alla scarsa qualità dell’aria, su un pianeta che si riscalda. L’isoprene può esacerbare il particolato problematico e l’ozono a bassa atmosfera. Tuttavia, lo stesso composto può anche rafforzare la qualità dell’aria pulita e rendere le piante più resistenti a fattori di stress come gli insetti e le alte temperature. La ricerca solleva interrogativi sulla ricerca del giusto equilibrio tra la resilienza delle piante e l’inquinamento atmosferico. L’isoprene è il secondo idrocarburo più emesso sulla Terra e reagisce con i composti dell’ossido di azoto presenti nell’inquinamento atmosferico, creando ozono e altri sottoprodotti malsani sia per gli esseri umani che per le piante. Lo studio del team della MSU ha scoperto che l'aumento delle temperature ha un impatto maggiore sulla produzione di isoprene rispetto all'aumento dei livelli di anidride carbonica. I ricercatori hanno condotto esperimenti con piante di pioppo e hanno scoperto che un aumento della temperatura di 10 gradi Celsius ha portato ad un aumento di oltre dieci volte delle emissioni di isoprene. Questa scoperta aiuterà a prevedere le future emissioni di isoprene e aiuterà nel frattempo le comunità a fare scelte informate sull’inquinamento atmosferico.

