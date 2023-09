Affondamento della città di New York: identificazione delle regioni che affondano più rapidamente

I ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA e del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie della Rutgers University hanno presentato un nuovo studio che identifica le regioni di New York City che stanno affondando più velocemente. I risultati, pubblicati su Science, evidenziano il potenziale aggravamento dei timori di inondazioni per la città man mano che il livello del mare continua a salire.

Utilizzando tecnologie avanzate come il radar interferometrico ad apertura sintetica (InSAR) e il sistema satellitare di navigazione globale, i ricercatori hanno determinato che la città di New York sta affondando a una velocità di circa 1.6 millimetri all'anno. Lo studio ha individuato i “punti caldi” dell’affondamento, con l’aeroporto LaGuardia e l’Arthur Ashe Stadium nel Queens che hanno sperimentato il movimento verticale del terreno più rapido tra il 2016 e il 2023.

Il fenomeno dello sprofondamento può essere attribuito a un processo geologico noto come aggiustamento isostatico glaciale, iniziato circa 20,000 anni fa quando la metà settentrionale del Nord America era coperta da un’enorme calotta glaciale. Quando il ghiaccio si sciolse, la terra sottostante, che era stata soppressa, gradualmente si sollevò. Tuttavia, nel tempo, il terreno sta regredendo alla sua forma originale e sprofondando.

Anche la rimozione dell’acqua dalle falde acquifere sotterranee potrebbe contribuire all’aumento dello sprofondamento. In particolare, le aree identificate come punti caldi di sprofondamento erano tutte utilizzate come discariche in passato. L'aeroporto LaGuardia, ad esempio, fungeva da discarica negli anni '1930 e '1940.

Sebbene lo sprofondamento non sia una conseguenza diretta del cambiamento climatico, in futuro queste regioni diventeranno più suscettibili alle inondazioni dovute all’innalzamento del livello del mare. Al contrario, lo studio ha anche scoperto aree di sollevamento, incluso il Newton Creek di East Williamsburg. La causa di queste regioni edificanti rimane incerta.

I risultati di questo studio hanno implicazioni pratiche per i pianificatori urbani in termini di investimenti nelle difese e nelle infrastrutture costiere per mitigare gli effetti dell’affondamento e garantire la resilienza della città contro futuri eventi di inondazione.

Fonte:

– Laboratorio di propulsione a getto della NASA

– Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie della Rutgers' University