La scoperta dei segreti vulcanici: decodificare l'eruzione di La Palma del 2021

L'eruzione del 2021 sull'isola spagnola di La Palma ha rivelato i segreti nascosti di un sistema vulcanico sotterraneo. Questa eruzione, che ha segnato la prima attività vulcanica sull'isola in 50 anni, ha causato ingenti danni agli edifici e ai terreni agricoli ma non ha provocato perdite di vite umane grazie alle tempestive evacuazioni. Ora, gli scienziati stanno studiando le capsule cristalline all’interno della lava indurita per ottenere informazioni sul funzionamento interno della Terra.

Analizzando i cristalli trovati nella lava, gli scienziati possono determinare il tipo di magma e la sua fonte nelle profondità della Terra. Queste informazioni, combinate con i dati sismici dei terremoti causati dal magma in movimento, possono aiutare gli scienziati a prevedere il tipo e l’intensità delle future eruzioni. Questo esame forense della lava fornirà un “video quadridimensionale” del passato, presente e futuro del vulcano.

I vulcanologi che studiavano l’eruzione di La Palma hanno avuto l’opportunità unica di raccogliere campioni di lava fresca direttamente dal sito dell’eruzione, anche mentre la roccia fusa scorreva attraverso aree popolate. Per ottenere campioni sono state utilizzate varie tecniche, dall'uso di pale o artigli metallici simili a tenaglie all'impiego di bracci di campionamento improvvisati realizzati con pali a punta. I campioni di lava sono stati rapidamente raffreddati in acqua per preservarne la composizione chimica.

Oltre a studiare la lava, gli scienziati hanno raccolto materiale piroclastico, i detriti vulcanici espulsi durante le eruzioni. Questi detriti forniscono preziose informazioni sul processo eruttivo. Durante l'eruzione furono frequenti i terremoti, che indicavano la risalita del magma sotto la superficie.

Decodificando i segreti nascosti all'interno dei cristalli e studiando il processo eruttivo in tempo reale, gli scienziati sperano di comprendere e prevedere meglio la futura attività vulcanica. Questa ricerca è fondamentale per salvaguardare le comunità che vivono nelle aree vulcaniche e mitigare il potenziale impatto delle future eruzioni.

Definizioni:

– Magma: roccia fusa sotto la superficie terrestre

– Materia piroclastica: detriti vulcanici espulsi durante le eruzioni

– Dati sismici: dati raccolti dai terremoti

Fonte:

– Articolo originale: Smithsonian Magazine: L'esplosione vulcanica di La Palma svela segreti sotterranei nascosti