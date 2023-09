L'incredibile arte delle larve dello scarabeo tartaruga: creare ombrelloni per la cacca

In un mondo di meraviglie nascoste, pochi sono ingegnosi quanto le larve dello scarabeo tartaruga. Queste creature astute utilizzano la propria cacca per costruire intricati parasoli, fornendo sia protezione che mimetizzazione. Un recente studio pubblicato sulla rivista ZooKeys approfondisce il meticoloso processo dietro la costruzione di questi straordinari scudi.

Quando gli scarabei tartaruga sono ancora allo stadio larvale, utilizzano la loro materia fecale per creare uno scudo che li protegga dai predatori e dagli elementi. Usando un ano telescopico, le larve possono estendere e manovrare i loro rifiuti per costruire un ombrello di sterco sulla schiena. Questo scudo ha molteplici scopi, mascherandoli da poco appetitosi mucchi di escrementi, proteggendoli anche dai predatori. Le larve usano i loro scudi anche come armi, respingendo gli intrusi quando necessario.

Caroline Chaboo, una delle autrici dello studio, descrive le larve dello scarabeo tartaruga come larve squallide, ma le loro controparti adulte sono di una bellezza mozzafiato. Questi coleotteri prendono il nome dal loro guscio superiore a cupola, che ricorda nella forma il guscio di una tartaruga e nel colore delle pietre preziose. Gli scarabei tartaruga dorati, in particolare, assomigliano a pepite d'oro con le zampe.

Lo studio mira a colmare una lacuna nella comprensione degli scarabei tartaruga, concentrandosi sulla fase giovanile che spesso viene trascurata nelle collezioni scientifiche. Mentre gli scarabei adulti sono spesso conservati nei musei, le larve più morbide sono assenti da queste collezioni. Osservando gli scarafaggi dall'uovo all'età adulta, i ricercatori sperano di documentare l'intero processo di costruzione e utilizzo dello scudo.

Gli scarabei tartaruga non sono le uniche specie a utilizzare tecniche architettoniche durante il loro stadio larvale. Gli scarabei tigre creano torrette di fango, mentre le larve dei tricotteri costruiscono bozzoli con ciottoli e foglie. Le feci possono essere un materiale da costruzione non convenzionale, ma è facilmente disponibile e serve al suo scopo. Diverse specie di coleotteri tartaruga producono vari stili di architettura fecale, che vanno dagli scudi a forma di ventaglio alle elaborate bobine vorticose che ricordano i nidi di uccelli.

Questo studio fa luce sulle notevoli capacità delle larve dello scarabeo tartaruga, mettendo in mostra la loro intraprendenza e adattabilità. L'esplorazione delle meraviglie nascoste della natura continua a stupire e ispirare, rivelando la complessità e la creatività anche delle creature più piccole del nostro pianeta.

Definizioni:

– Coleotteri tartaruga: un gruppo di coleotteri all'interno della famiglia degli scarabei fogliari, noti per i loro gusci superiori a forma di cupola che ricordano il guscio di una tartaruga.

– Larve: lo stadio immaturo di un insetto, prima che subisca la metamorfosi nella sua forma adulta.

– Scudo: una struttura creata dalle larve dello scarabeo tartaruga utilizzando la propria materia fecale, fornendo protezione e mimetizzazione.

– Mimetizzazione: l'atto di mimetizzarsi con l'ambiente circostante per evitare di essere scoperti o predati.

– Ano: l'apertura attraverso la quale i prodotti di scarto vengono espulsi dal corpo di un organismo.

– Predatori: animali che cacciano e si nutrono di altri organismi.

– Mimetismo: l’atto di assomigliare a qualcos’altro per ottenere un vantaggio di sopravvivenza.

– Architettura: l’arte o la pratica di progettare e costruire edifici.

– Meticoloso: mostrare grande attenzione ai dettagli; molto attento e preciso.

– Parassitoidi: organismi che depongono le uova nel corpo di altri organismi, uccidendo infine l’ospite.

– Pietre preziose: pietre preziose o semipreziose utilizzate in gioielleria e altri oggetti decorativi.

– Collezioni di storia naturale: collezioni di esemplari conservati, tipicamente ospitati nei musei, utilizzati per studi e ricerche scientifiche.

– Esca: un oggetto utilizzato per distrarre o fuorviare i predatori.

– Inesauribile: non può essere utilizzato o esaurito.

– Filamenti: strutture lunghe e filiformi.

– Bobine vorticose: Formazioni spiraliformi.

– Musei: istituzioni che preservano ed espongono artefatti culturali, storici e scientifici per la visione pubblica e l’istruzione.

Fonte:

– Articolo di giornale: ZooKeys, "La struttura e la funzione degli scudi fecali delle larve dello scarabeo tartaruga (Chrysomelidae: Cassidinae), con nuove associazioni di piante ospiti" (nessun URL disponibile)

– Autore dello studio: Lynette Strickland, biologa della Boston University

– Autore dello studio: Caroline Chaboo, ricercatrice associata presso il Nebraska State Museum presso l'Università del Nebraska-Lincoln