Il satellite del Regno Unito fornisce dati precisi sulla temperatura per migliorare l'adattamento al caldo

Un satellite del Regno Unito chiamato HotSat-1, lanciato a giugno dalla società londinese Satellite Vu (SatVu), ha trasmesso le sue prime immagini. Queste immagini forniscono dati sulla temperatura accuratamente calibrati che potrebbero aiutare la vita terrestre ad adattarsi alle aree di calore intenso. HotSat-1 è il primo di una flotta prevista di otto satelliti che formeranno una rete volta a migliorare le mappe di calore globali. Il razzo SpaceX ha trasportato HotSat-1 nello spazio, partendo dalla California.

SatVu afferma che i sensori termici di questi satelliti hanno la capacità di misurare la temperatura al suolo con una risoluzione di 3.5 metri, superando le capacità di tutti i predecessori. Questo livello di precisione è sufficiente non solo per analizzare il calore emanato dai singoli tetti e pareti, ma anche da piccoli frammenti di infrastrutture.

I dati di temperatura altamente dettagliati ottenuti possono avere numerose applicazioni. Ad esempio, può essere utile per individuare edifici scarsamente isolati, migliorare l’efficienza energetica di fabbriche e siti industriali, identificare isole di calore all’interno delle città e molto altro ancora.

Tra le prime immagini del satellite ci sono un video termico che mostra un treno che attraversa Chicago, il calore generato dagli incendi in Canada e la temperatura dei parcheggi a Las Vegas. Secondo quanto riferito, SatVu si è assicurata impegni per oltre 120 milioni di dollari per l'utilizzo di questi dati.

Tutto sommato, HotSat-1 è pronto a svolgere un ruolo vitale nel fornire informazioni accurate sulla temperatura che aiuteranno varie industrie e ricercatori a prendere decisioni informate e a sviluppare misure per adattarsi all’aumento delle temperature e ai cambiamenti delle condizioni climatiche.

Definizioni:

– Mappe di calore: rappresentazioni visive dei dati di temperatura che consentono l'analisi dei modelli di temperatura su un'area specifica.

– Isolamento: materiale o tecnica utilizzata per ridurre il trasferimento di calore.

– Isole di calore: aree urbane che sperimentano temperature significativamente più elevate rispetto alle aree rurali circostanti a causa delle attività umane e delle infrastrutture.

