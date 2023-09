Rivoluzionare la misurazione della temperatura con Thermal MagIC

I termometri tradizionali hanno dei limiti quando si tratta di misurare la temperatura in determinati ambienti. Tuttavia, i ricercatori del National Institute of Standards and Technology (NIST) hanno lavorato a un progetto innovativo chiamato Thermal Magnetic Imaging and Control, o “Thermal MagIC”, che mira a superare questi limiti e rivoluzionare la misurazione della temperatura.

L'obiettivo del progetto Thermal MagIC è sviluppare una tecnica per l'imaging e la misurazione della temperatura in ambienti difficili, come all'interno di sistemi viventi o all'interno di oggetti di difficile accesso. I ricercatori stanno utilizzando sfere nanometriche realizzate in metallo o altri materiali, che mostrano risposte magnetiche che corrispondono a temperature specifiche. Misurando questi segnali magnetici, i ricercatori possono determinare con precisione la temperatura dell'oggetto studiato.

La recente pubblicazione del gruppo di ricerca caratterizza la sensibilità alla temperatura e la risoluzione spaziale del loro sistema di imaging. Ciò segna un’importante pietra miliare nel progetto, poiché li avvicina alla creazione di una “telecamera termometrica” affidabile. Le potenziali applicazioni di una telecamera di questo tipo sono vaste e vanno dalla diagnostica medica alla produzione di precisione.

Il sistema Thermal MagIC è composto da due parti. La prima parte comprende le sfere di dimensioni nanometriche che fungono da sensori e i cui segnali magnetici cambiano con la temperatura. Queste minuscole particelle vengono incorporate nei liquidi o nei solidi oggetto di studio. La seconda parte è lo strumento che eccita magneticamente le sfere e ne legge il segnale.

Nella fase di test, i ricercatori hanno inserito le nanoparticelle in piccoli pozzetti riempiti con una soluzione. Variando la spaziatura tra i pozzi, sono stati in grado di determinare la risoluzione spaziale del loro sistema di imaging. I risultati hanno mostrato che il sistema poteva distinguere con precisione tra pozzi più distanziati ma aveva difficoltà a distinguere tra pozzi posizionati molto vicini tra loro.

I progressi compiuti dai ricercatori del NIST nel progetto Thermal MagIC ci avvicinano a una nuova era della misurazione della temperatura. Con la capacità di misurare in modo non invasivo la temperatura in ambienti difficili, come all’interno di sistemi viventi o oggetti inaccessibili, il potenziale per progressi nella medicina, nella produzione e in altri campi è vasto.

Fonte:

– National Institute of Standards and Technology (NIST) – “Rivoluzionare la misurazione della temperatura”

– Rapporti scientifici – “Caratterizzazione dei limiti di risoluzione spaziale nella termometria basata su particelle magnetiche utilizzando pinzette termomagnetiche”