Rilevata anidride carbonica sulla luna di Giove Europa indica un oceano nascosto

Gli scienziati hanno utilizzato i dati del telescopio spaziale James Webb per rilevare l'anidride carbonica su Europa, una delle lune di Giove. Questa scoperta suggerisce che il vasto oceano sotto il guscio ghiacciato di Europa potrebbe contenere gli elementi chimici necessari per sostenere la vita. Si ritiene già che Europa abbia un enorme oceano di acqua salata sotto la sua superficie ghiacciata, il che la rende un potenziale ospite per la vita extraterrestre nel nostro Sistema Solare. Tuttavia, confermare se l’oceano abbia le giuste condizioni è stato impegnativo.

I gruppi di ricerca che hanno analizzato i dati del telescopio Webb hanno scoperto che l’anidride carbonica più abbondante si trovava in una regione chiamata Tara Regio, nota per il suo terreno caotico con creste frastagliate e crepe. Si ipotizza che l'acqua calda dell'oceano possa salire in superficie, sciogliendo il ghiaccio e creando col tempo dirupi irregolari.

Il primo studio ha concluso che l’anidride carbonica probabilmente proveniva dall’oceano interno di Europa. Tuttavia, non si poteva escludere la possibilità che il carbonio provenisse dall’interno del pianeta sotto forma di minerali carbonatici simili alle rocce, che poi furono disgregati dall’irradiazione. Inoltre, a Tara Regio è stato rilevato anche sale da cucina, indicando un potenziale collegamento con l’oceano nascosto.

Anche se gli scienziati speravano di osservare pennacchi d'acqua o gas volatili fuoriuscire dalla superficie di Europa, non ne hanno rilevato alcuno. Due imminenti missioni spaziali, la sonda lunare Juice dell'Agenzia spaziale europea e la missione Europa Clipper della NASA, mirano a raccogliere maggiori informazioni su Europa e il suo misterioso oceano. La missione Juice, prevista per sorvolare Europa nel 2032, fornirà preziose informazioni sulla chimica della superficie lunare. Gli scienziati sottolineano che l’obiettivo primario di queste missioni è determinare se le lune ghiacciate di Giove hanno le condizioni giuste per sostenere la vita, piuttosto che confermare l’esistenza di organismi extraterrestri.

Fonte: Agenzia France-Presse (AFP)