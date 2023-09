I turisti sono stati in vacanza in un continente perduto nascosto in bella vista

I turisti di tutto il mondo potrebbero essere in vacanza in un continente perduto senza nemmeno rendersene conto. Conosciuto come Grande Adria, questo continente si staccò dal Nord Africa quasi 250 milioni di anni fa e gradualmente affondò sotto l'Europa meridionale, comprese regioni come le Alpi, gli Appennini, i Balcani e la Grecia.

Secondo Douwe van Hinsbergen, professore di tettonica globale e paleogeografia all'Università di Utrecht, una stretta striscia da Torino al tacco d'Italia è l'unica parte visibile rimanente della Grande Adria. Sottolinea scherzosamente che i turisti trascorrono inconsapevolmente le loro vacanze in questo continente perduto piuttosto che in Atlantide.

La scoperta di un continente perduto non è senza precedenti. La Zealandia, chiamata anche Te Riu-a-Māui in lingua Maori, è un altro esempio. Secondo quanto riferito, è andato perduto per 375 anni fino a quando i geologi non ne hanno confermato l'esistenza nel 2017. La Zealandia, con un'area di 1.89 milioni di miglia quadrate, un tempo faceva parte del supercontinente Gondwana, che comprendeva l'Antartide occidentale e l'Australia orientale oltre 500 milioni di anni fa.

Abel Tasman, un uomo d'affari e marinaio olandese, presumibilmente scoprì la Zealandia nel 1642 mentre cercava il "Grande continente meridionale". Si staccò dal Gondwana e alla fine venne sommerso, con solo una piccola parte visibile sopra l'acqua. Zealandia serve a ricordare ai geologi che anche qualcosa apparentemente ovvio può rimanere nascosto per molto tempo.

Fonte:

– Douwe van Hinsbergen, Professore di Tettonica Globale e Paleogeografia all’Università di Utrecht

– TN News (fonte di informazioni sulla Zealandia)

– GNS Science, Zealand Crown Research Institute (riferimento alla Zealandia)