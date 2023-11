I magnifici sciami meteorici delle Tauridi e delle Leonidi illuminano i cieli di Melbourne

Preparati per uno spettacolo celeste che durerà un mese mentre gli sciami meteorici delle Tauridi e delle Leonidi abbelliscono i cieli notturni di Melbourne per tutto novembre. Questi due sciami meteorici annuali regalano spettacoli mozzafiato di stelle cadenti, affascinando sia gli osservatori delle stelle che gli astronomi.

Lo sciame meteorico delle Tauridi a Melbourne

Si prevede che raggiungerà il suo picco il 6 novembre, lo sciame meteorico delle Tauridi sarà potenzialmente visibile dal 6 al 13 novembre. Ciò che distingue le Tauridi è la notevole dimensione e luminosità delle sue meteore. Nonostante producano un numero inferiore di meteore rispetto ad altri sciami meteorici, in genere con una media di circa 5-10 meteore all’ora, le meteore delle Tauridi sono spesso descritte come “palle di fuoco”. Queste meteore più grandi e luminose sono visibili anche in aree con inquinamento luminoso. Le palle di fuoco lente e colorate creano un'esperienza davvero affascinante per coloro che hanno la fortuna di assistervi.

Lo sciame meteorico delle Leonidi a Melbourne

Il picco previsto è intorno al 17 novembre, lo sciame meteorico delle Leonidi sarà potenzialmente visibile dal 3 novembre al 2 dicembre. Ciò che distingue le Leonidi è il loro potenziale per tempeste meteoriche. Sebbene non si verifichino regolarmente, queste tempeste possono produrre un numero eccezionalmente elevato di meteore, con velocità che superano le migliaia all'ora. Le tempeste più famose si verificarono nel 1833 e nel 1966, lasciando i testimoni incantati dalle migliaia di meteore che illuminarono il cielo notturno in una sola ora.

Per massimizzare le tue possibilità di vedere queste meraviglie celesti, trova una visione chiara del cielo notturno lontano dalle luci della città, idealmente intorno a mezzanotte. Rilassati, lascia che i tuoi occhi si abituino all'oscurità e osserva la bellezza cosmica della natura svelarsi sopra. Ricorda che la pazienza è fondamentale, poiché gli sciami meteorici possono essere imprevedibili, ma la ricompensa di assistere a questi spettacoli affascinanti vale la pena aspettare.

FAQ:

D: Come posso osservare al meglio gli sciami meteorici delle Tauridi e delle Leonidi a Melbourne?

R: Trova un luogo buio, lontano dalle luci della città e sdraiati per osservare il cielo notturno. La mezzanotte è solitamente il momento migliore per l'osservazione.

D: Ho bisogno di attrezzature speciali per vedere gli sciami meteorici?

R: No, è necessaria un'attrezzatura speciale. Puoi osservare gli sciami meteorici ad occhio nudo.

D: Ci saranno altri sciami meteorici a novembre?

R: Sì, a parte le Tauridi e le Leonidi, ci sono molti altri sciami meteorici minori che si verificano nel corso di novembre, ma spesso sono meno importanti di questi due sciami.

D: Posso guardare gli sciami meteorici da qualsiasi parte di Melbourne?

R: È meglio trovare un luogo con un inquinamento luminoso minimo per migliorare la tua esperienza visiva. I parchi o le aree aperte lontane dal centro città sono l’ideale.