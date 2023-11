La nuova stazione spaziale russa prevede il lancio del primo modulo entro il 2027

La settimana scorsa, il presidente russo Vladimir Putin ha convocato un incontro con i leader del settore per discutere dello sviluppo dell’economia russa, con un focus specifico sull’industria spaziale. Tra gli argomenti discussi c'erano la costellazione a banda larga Sphere, il razzo riutilizzabile Amur LNG e il Transport Energy Module, un innovativo ascensore spaziale a propulsione nucleare. Durante l’incontro, il presidente Putin ha sottolineato l’importanza della prevista Stazione Spaziale Russa e ha annunciato i piani per il lancio del suo primo modulo entro il 2027.

Attualmente, la Cina è l’unico paese con una propria stazione spaziale operativa. La Stazione Orbitale Russa (ROS) mira a cambiare la situazione. Il primo modulo del ROS fungerà da modulo combinato energetico e scientifico e sarà composto da cosmonauti scelti utilizzando un processo di selezione simile a quello della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Oltre allo sviluppo di ROS, la Russia sta anche lavorando al potenziamento della navicella spaziale Progress, che funge da navetta per la ISS, e allo sviluppo di una nuova nave da trasporto chiamata Eagle. È interessante notare che il capo progettista di ROS Vladimir Kozhevnikov ha rivelato che non ci sono piani per produrre una macchina da caffè per i membri dell'equipaggio di ROS.

Sulla Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti attualmente consumano caffè ricostituito, un processo che prevede manovre a gravità zero e contenitori appositamente progettati. Tuttavia, c’è stato un tempo in cui la ISS aveva una propria macchina da caffè. Nel 2015 la macchina ISSpresso è stata trasportata sulla stazione spaziale e installata dall'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti, che ne ha dimostrato l'utilizzo in un video. Sviluppata in collaborazione con Agrotec, Lavazza e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la macchina ISSpresso è stata la prima macchina da caffè a capsule progettata per l'ambiente unico di microgravità dello spazio.

La macchina utilizzava capsule Lavazza realizzate appositamente per Earth ed è stata sviluppata una nuova tecnologia per lavare il sistema idraulico dopo ogni erogazione del caffè. Questo processo di pulizia creava una differenza di pressione all'interno di uno speciale sacchetto che rilasciava l'aroma inconfondibile quando veniva inserita una cannuccia. Sebbene la macchina da caffè sperimentale sia stata considerata un successo, è stata riportata sulla Terra nel 2017 e da allora non è più stata più alcuna macchina da caffè nello spazio.

FAQ:

D: Quando è previsto il lancio del primo modulo della Stazione Spaziale Russa?

R: Il lancio del primo modulo della Stazione Spaziale Russa è previsto entro il 2027.

D: A quale scopo servirà il primo modulo?

R: Il primo modulo della Stazione Spaziale Russa funzionerà come un modulo combinato energetico e scientifico.

D: I cosmonauti vengono selezionati per le operazioni a bordo del ROS in modo simile a quanto avviene sulla ISS?

R: Sì, i cosmonauti verranno scelti per le operazioni a bordo del ROS in un processo di selezione simile a quello della Stazione Spaziale Internazionale.

D: C'era una macchina da caffè sulla Stazione Spaziale Internazionale?

R: Sì, la macchina ISSpresso è stata installata sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2015 ma è stata riportata sulla Terra nel 2017.

D: Ci sarà una macchina per il caffè sulla Stazione Orbitale Russa?

R: Secondo il capo progettista di ROS Vladimir Kozhevnikov, al momento non ci sono piani per produrre una macchina da caffè per i membri dell'equipaggio di ROS.